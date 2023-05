Lùi xe không quan sát khiến 2 người thương vong

Sáng 8/5, tin từ VKSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thành (23 tuổi, trú thôn 5, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Chí Thành tại cơ quan điều tra



Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 13h45’ ngày 20/3, tại đường huyện lộ thuộc địa phận thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Chí Thành (có giấy phép lái xe theo quy định) là nhân viên lái xe của Công ty TNHH Trang Thơ (địa chỉ tại thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38H- 012.98 chở 30 cây thép từ nhà kho của công ty đi theo đường Hải Thượng Lãn Ông đến bán cho một hộ dân trú tại thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

...

Do đi vào nhầm nhà nên Thành phải điều khiển xe lùi ra đường Hải Thượng Lãn Ông. Quá trình lùi xe, do không chú ý quan sát và không có tín hiệu cảnh báo nên phần thép thừa phía sau thùng xe đã va chạm với xe mô tô BKS 38H1-239.04 do ông Trần Đức Thảo (67 tuổi, trú tại thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) điều khiển chở ông Trần Đình Hồng (72 tuổi, trú cùng thôn) đang di chuyển trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông.

Hậu quả khiến ông Trần Đức Thảo tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Trần Đình Hồng bị thương phải cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đã khoa huyện Hương Sơn.

Hiện cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Chí Thành, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Bá Mạnh - Anh Bắc

Nguồn tin: Báo Công Lý