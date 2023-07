Hà Tĩnh: Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Các đại biểu dự Khai mạc Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII



Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, hậu dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, trên các lĩnh vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đạt được những kết quả khả quan.

Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp



Kinh tế phục hồi tích cực, tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước. Sản xuất công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng; vụ Xuân được mùa; dịch bệnh được kiểm soát tốt; thu ngân sách đạt khá; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi nhanh; văn hóa, xã hội đạt kết quả toàn diện; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao; chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến. Tổ chức tốt Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư, tạo sự lan tỏa tích cực. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc huy động nguồn lực để thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới còn nhiều khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch. Số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng, kéo theo cắt giảm việc làm, ảnh hưởng đến đời sống người lao động, thu ngân sách. Một số dự án trên địa bàn còn gặp nhiều vướng mắc, chậm triển khai.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, hoá chất, sinh phẩm trong các bệnh viện công tuy đã được tháo gỡ nhưng còn rất nhiều khó khăn cho công tác khám, chữa bệnh. Một số vụ việc tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII



Để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ bàn, quyết định các nhóm vấn đề trọng tâm. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện đầu tư công, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Quyết nghị các cơ chế, chính sách: Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập; Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí; Sửa đổi quy định về phân cấp quản lý tài sản công; Sửa đổi một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; quyết định một số nội dung về đầu tư công...

... Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023



Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh ước đạt 5,02%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 4,19%, nông nghiệp tăng 2,81%, dịch vụ tăng 6,82%. So với cuối năm 2022, cơ cấu kinh tế có xu hướng chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, tăng tỷ trọng dịch vụ và nông nghiệp.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, trong đó năng suất lúa bình quân đạt trên 58,96 tạ/ha (tăng hơn 3,09 tạ/ha so với vụ Xuân 2022), đạt mức cao nhất từ trước tới nay; sản lượng thu hoạch đạt trên 35 vạn tấn, tăng 1,6 vạn tấn so với cùng kỳ. Các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ tiếp tục được triển khai nhân rộng, hình thành một số cửa hàng tiêu thụ sản phẩm hữu cơ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; công tác thu ngân sách, đầu tư, tín dụng; hoạt động thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Văn hóa- xã hội có nhiều khởi sắc; QPAN được giữ vững; lĩnh vực nội vụ, nội chính, đối ngoại đạt… nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV



Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; nghe đại diện lãnh đạo các sở trình bày các Tờ trình; nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. , báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp…

Chiều ngày 13/7, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng





Được biết, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/7.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn