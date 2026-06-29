Xử phạt, tịch thu 3 xe ba bánh chở người đưa dâu

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video clip quay cảnh nhóm người sử dụng 4 xe ba bánh chở người đi đưa dâu lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Đức Tây (hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận), có dấu hiệu vi phạm như chở quá số người quy định và nhiều người không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh nhóm người đưa dâu bằng xe ba bánh. (Ảnh cắt từ clip)



Phòng CSGT đã tiến hành xác minh, mời tài xế lên làm việc, thừa nhận hành vi vi phạm.

Tài xế Hầu Phi Cường (SN 1973), Nguyễn Văn Mười Hai (SN 1978), Đặng Văn Sơn (SN 1979) và Đặng Tấn Việt (SN 2001) cùng bị lập lỗi vi phạm chở người không đội mũ bảo hiểm và chở theo từ 3 người trở lên, bị phạt 1,2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

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Riêng tài xế Hai, Sơn và Việt bị lập thêm lỗi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe, bị xử phạt 10,7 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

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Video clip xe ba bánh chở người đưa dâu.

Cả 3 tài xế nói trên khai nhận phương tiện không có giấy tờ hợp lệ nên bị áp dụng thêm hình thức bổ sung là tịch thu phương tiện vi phạm.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.vn