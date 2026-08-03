Xử phạt tài xế xe buýt vừa lái xe vừa "nghịch" điện thoại

Chiều 1/8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin của Cục CSGT về việc lái xe buýt Bảo Yến mang BKS: 29F-004.XX có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên đường Võ Văn Kiệt.

Hình ảnh vi phạm của tài xế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT số 15 khẩn trương xác minh.

Tài xế xe buýt sau đó được xác định là anh Nguyễn Hữu T. (SN 1976).

Cảnh sát lập biên bản, xử phạt tài xế.

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Tại trụ sở Đội CSGT số 15, anh Nguyễn Hữu T. thừa nhận khoảng 14h40 cùng ngày khi điều khiển xe buýt 29F-004.XX lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt đã dùng tay cầm và sử dụng điện thoại.

Căn cứ kết quả xác minh và hình ảnh từ camera giám sát hành trình, Đội CSGT số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Hữu T. về hành vi “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện”, quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Với hành vi trên, anh Nguyễn Hữu T. bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang lái xe; tập trung quan sát, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Tác giả: Bảo Châu

Nguồn tin: cand.vn