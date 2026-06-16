Xử lý các cá nhân liên quan đến vụ giám thị "hỗ trợ" thí sinh

Theo nội dung báo cáo, trước thời điểm làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, ông Tô Văn Tiến (giáo viên Trường THCS và THPT Hải Đông) đã được bà Trần Thị Bích Hảo (giáo viên Trường THPT Cẩm Phả) đề nghị nếu được phân công coi thi tại phòng của con trai bà là thí sinh N.T.H thì hỗ trợ, tạo điều kiện cho thí sinh làm bài.

Trong buổi thi tốt nghiệp THPT sáng 12/6, ông Tô Văn Tiến được phân công làm giám thị 2 tại phòng thi 1528, nơi thí sinh N.T.H dự thi.

Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh), nơi xảy ra vụ việc.



Trong thời gian coi thi, ông Tiến đứng gần vị trí của hai thí sinh V.H.H và N.T.H. Tại đây, ông Tiến đề nghị thí sinh V.H.H hỗ trợ thí sinh N.T.H làm bài, ngoài ra ông Tiến còn xem bài của thí sinh V.H.H để nhắc bài cho thí sinh N.T.H.

Cùng coi thi tại phòng 1528 sáng 12/6, bà Vũ Ngọc Hà (giáo viên Trường THPT Nguyễn Bình là giám thị 1), đã đứng gần thí sinh N.T.H và xem đề thi nhưng không tác động hay nhắc bài. Tuy nhiên, bà không ngăn chặn hành vi vi phạm của ông Tô Văn Tiến và cũng không báo cáo sự việc lên cấp trên.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Nhung (giáo viên Trường Tiểu học và THCS Quảng La), người được phân công giám sát các phòng 1527 và 1528, không phát hiện vi phạm của hai giám thị tại phòng thi 1528.

...

Sở GD&ĐT Quảng Ninh xác định lãnh đạo điểm thi phải chịu trách nhiệm do chưa kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Đối với các cá nhân liên quan, Sở xác định hành vi của ông Tô Văn Tiến và bà Vũ Ngọc Hà đã vi phạm điểm c, khoản 6, Điều 29 Quy chế thi. Việc bà Trần Thị Bích Hảo nhờ giám thị cũng ảnh hưởng đến thí sinh và uy tín của ngành Giáo dục.

Sở GD&ĐT Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý cán bộ, giáo viên vi phạm.

Sau kiểm điểm, bà Trần Thị Bích Hảo và ông Tô Văn Tiến bị kỷ luật cảnh cáo, bà Vũ Ngọc Hà bị khiển trách. Lãnh đạo điểm thi Trường THPT Cẩm Phả và các cá nhân liên quan tiếp tục kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

Trước đó, như tin đã đưa, vụ việc xảy ra liên quan đến công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả đã được phản ánh trên mạng xã hội, gây chú ý dư luận.

Sau khi phát hiện vụ việc, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh, khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.vn