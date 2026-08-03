Xót xa tình cảnh 2 anh em sau ngày bố mẹ bị lửa rừng thiêu cháy

Bố mẹ cùng lúc ra đi để lại 2 anh em bơ vơ trước ngưỡng cửa tương lai.

Hơn 1 tháng trôi qua, căn nhà cấp 4 ở thôn Hồng Xuân (xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) vẫn phủ kín màu tang tóc. Trên bàn thờ, di ảnh của ông Hồ Văn Liên và bà Nguyễn Thị Minh Hòa được đặt cạnh nhau.

Hai người đã cùng ra đi trong vụ cháy rừng xảy ra vào cuối tháng 6, để lại khoảng trống quá lớn đối với hai người con đang ở độ tuổi cần nhất sự chở che của cha mẹ.

Hôm xảy ra vụ việc, Bảo An và Bảo Khánh đều đang làm thêm tại miền Nam trong kỳ nghỉ hè để kiếm tiền trang trải học phí, chuẩn bị cho năm học mới. Nghe tin dữ từ quê nhà, hai anh em vội vã lên xe trở về. Nhưng đón các em không còn là vòng tay của cha mẹ, mà là hai cỗ quan tài lạnh lẽo.

Bảo An vừa tốt nghiệp THPT còn Bảo Khánh bước vào năm cuối cấp của 12 năm đèn sách phải chịu nỗi đau mất đi cả bố lẫn mẹ.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng ông Liên vào khu vực rừng tại thôn Hồng Liên để đốt thực bì cải tạo đất sản xuất. Ngọn lửa bất ngờ bén sang rừng tràm bên cạnh rồi bùng phát dữ dội. Dù đã cố gắng dập lửa nhưng cả hai không thể thoát ra ngoài. Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong, nằm cách nhau chỉ vài chục mét.

Sự ra đi của bà Nguyễn Thị Minh Hòa khiến nhiều đồng nghiệp, phụ huynh và học trò không khỏi bàng hoàng, xót xa. Gần 30 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non, bà được mọi người biết đến là người tận tụy, yêu trẻ và luôn hết lòng với công việc.

Đồng lương giáo viên ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống, nên sau mỗi buổi lên lớp, bà lại cùng chồng lên rừng hái măng, lấy củi, làm thuê để kiếm thêm thu nhập nuôi hai con ăn học. Bao năm qua, vợ chồng bà chỉ có một mong ước giản dị: các con được học hành đến nơi đến chốn, có một tương lai tươi sáng hơn cha mẹ.

Hai cậu con trai vốn mạnh mẽ nay dường như gục ngã trước nỗi đau mất mát quá lớn.

Thế nhưng, ước mơ ấy giờ đã dang dở.

Bảo An vừa tốt nghiệp THPT và dự định theo học ngành kỹ thuật. Còn Bảo Khánh chuẩn bị bước vào lớp 12 tại Trường THPT Bích Châu (phường Sông Trí). Mất đi cả cha lẫn mẹ chỉ trong một buổi sáng, tương lai của hai anh em bỗng trở nên mờ mịt khi chỗ dựa lớn nhất của cuộc đời không còn nữa.

...

Ngồi lặng trước bàn thờ cha mẹ, Bảo An nghẹn ngào cho biết em đang tính gác lại ước mơ giảng đường để đi làm công nhân, có tiền nuôi em trai học hết THPT rồi mới tính tiếp chuyện tương lai của mình.

"Giờ bố mẹ không còn nữa, em chỉ mong em trai được học hết phổ thông. Còn em đi làm cũng được...", An nói trong nước mắt.

Ước mơ của cậu học trò vừa rời ghế THPT tưởng chừng đã ở rất gần thì nay bỗng phải khép lại bởi biến cố quá nghiệt ngã.

Dù muốn tiếp tục học hành ước mơ về tương lai nhưng biến cố của gia đình sợ rằng mọi thứ sẽ khép lại với Bảo An và Bảo Khánh.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng thôn Hồng Xuân cho biết, gia đình vốn đã thuộc diện khó khăn. Ông Liên không có công việc ổn định, mọi chi tiêu chủ yếu dựa vào đồng lương giáo viên của bà Hòa cùng những công việc làm thêm của cả hai vợ chồng.

"Nay cả bố lẫn mẹ đều mất, điều khiến chúng tôi lo nhất là việc học và cuộc sống sau này của hai cháu. Địa phương đã vận động bà con hỗ trợ, nhưng rất mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm tiếp tục chung tay để hai cháu có điều kiện học hành, không phải bỏ dở tương lai", bà Tâm chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ 2 anh em Bảo An và Bảo Khánh xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT76



Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn