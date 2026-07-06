Xót xa nữ sinh lớp 6 bị xuất huyết nội sọ hoàn cảnh vô cùng khó khăn

Em Nguyễn Thị Bích Hợp lúc còn khỏe mạnh.

Em Nguyễn Thị Bích Hợp, học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Tín Đôn (xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang khỏe mạnh bình thường bỗng dưng đau đầu dữ dội rồi bị hôn mê, gia đình phải tức tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đêm.

Ba mẹ ly hôn, Bích Hợp sống cùng mẹ. Mẹ bé, chị Nguyễn Thị Bích Thuận làm công nhân may thu nhập không nhiều. Bé Bích Hợp bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

Chị Thuận, mẹ bé Bích Hợp nghẹn ngào chia sẻ: Đêm thứ Sáu vừa qua, đang ngủ bỗng bé kêu đau đầu rồi hôn mê, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu. Sau khi chụp CT, bác sĩ chẩn đoán bé bị xuất huyết nội sọ phải chuyển lên tuyến trên gần nhất để phẫu thuật điều trị mới mong cứu được mạng sống của bé.

Bé Nguyễn Thị Bích Hợp đang điều trị tại Bệnh viện SIS Cần Thơ.

Hiện bé Bích Hợp đã được phẫu thuật và đang điều trị tại Bệnh viện SIS Cần Thơ với chi phí rất cao. Từ ngày nhập viện đến nay, gia đình đã đóng tạm ứng số tiền hơn 190 triệu đồng. Trong đó, các nhà hảo tâm hỗ trợ khoảng 30 triệu đồng, phần còn lại mẹ bé vay mượn để chạy chữa cho con.

Các bác sĩ cho biết bệnh tình của Bích Hợp khá nặng cần được theo dõi điều trị dài ngày, bệnh viện sẽ cố gắng cứu chữa.

Qua Báo GD&TĐ, rất mong các nhà hảo tâm dành niềm thương giúp đỡ cho bé Nguyễn Thị Bích Hợp để gia đình có được nguồn chi phí tiếp tục điều trị, mong bé sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, bình phục sức khỏe.

... Mọi sự giúp đỡ bé Bích Hợp xin gửi về người thân của bé, chị Nguyễn Thị Bích Thuận Địa chỉ: ấp Long Phú 2, xã Long Điền, tỉnh An Giang Số điện thoại: 0388062454 Hoặc ủng hộ qua số tài khoản Tên TK: Nguyễn Thị Bích Thuận Số tài khoản: 0388062454 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Chi nhánh Chợ Mới Nội dung chuyển khoản ghi: Giup nu sinh Bich Hop

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn