Xôn xao thiệp cưới của Ronaldo và Georgina

Những ngày qua, truyền thông và mạng xã hội quốc tế liên tục xôn xao trước thông tin siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và người bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez sẽ chính thức làm lễ cưới vào cuối tuần này. Dù vậy, các xác minh thực tế mới nhất cho thấy đây mới chỉ là tin đồn.

Từ tấm thiệp mời bí ẩn đến cơn sốt trên mạng xã hội

Sự việc bắt nguồn khi chương trình truyền hình "V+ Fama" tại Bồ Đào Nha, do MC Adriano Silva Martins dẫn dắt, thông báo nhận được một tấm thiệp mời cưới vật lý gửi trực tiếp đến ê-kíp sản xuất. Theo nội dung trên thiệp, lễ cưới giữa Ronaldo và Georgina dự kiến cử hành vào thứ 7, ngày 1/8 tại dinh thự Quinta da Regaleira (Sintra, Bồ Đào Nha).

Tấm thiệp cưới rò rỉ trên mạng gây xôn xao

Ngay sau khi chương trình phát sóng, hình ảnh tấm thiệp cùng các thông tin ăn theo đã bùng nổ và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Cơn sốt càng được đẩy lên đỉnh điểm khi trang tin Tribuna công bố một danh sách khách mời "khủng" gồm các đồng đội như Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo; hàng loạt ngôi sao giải trí thế giới như Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Vin Diesel, rapper Travis Scott, võ sĩ Khabib Nurmagomedov và streamer IShowSpeed. Việc khách mời được yêu cầu mặc toàn bộ trang phục màu đen cũng trở thành đề tài tranh cãi gay gắt.

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Chỉ là tin đồn thất thiệt?

Tạp chí Hola! (Tây Ban Nha) mới đây đã lên tiếng khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Minh chứng rõ ràng nhất là khu di tích lịch sử Quinta da Regaleira vẫn niêm yết lịch bán vé đón khách tham quan công khai xuyên suốt ngày 1/8. Đáng chú ý hơn, địa điểm này còn đứng ra tổ chức một đêm nhạc công khai mang tên "A Todas As Mulheres" của nữ nghệ sĩ Silvana Peres vào tối cùng ngày. Việc một sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao toàn cầu đòi hỏi an ninh khắt khe lại diễn ra song song với hoạt động du lịch và biểu diễn công cộng là điều không thể xảy ra.

Phía Ronaldo và Georgina chưa xác nhận thông tin gì về đám cưới (Ảnh: IGNV)

Gắn bó bên nhau từ năm 2016 và hiện cùng nuôi dạy 5 người con, chuyện tình giữa Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez vẫn luôn là chủ đề cực kỳ đắt khách. Georgina từ một cô nhân viên bán hàng bình thường đã đổi đời sau khi quen siêu sao Bồ Đào Nha. Trong suốt thời gian yêu nhau, nữ người mẫu đã có 3 người con chung với Ronaldo.

Trước đó, Ronaldo từng tham dự một cuộc phỏng vấn và chia sẻ sẽ tổ chức đám cưới sau World Cup 2026. Tuy nhiên, hành trình của chân sút 41 tuổi cùng tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup lần này lại không mấy suôn sẻ khi sớm dừng bước ở tứ kết. Điều này nhiều khả năng cũng là một trong những nguyên nhân khiến đám cưới chưa thể diễn ra. Với người hâm mộ Ronaldo, tất cả đều đang chờ đợi một cái kết viên mãn của anh khi sự nghiệp thi đấu đã dần khép lại.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: Phụ nữ mới