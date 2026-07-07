Xe tải tông đuôi xe cùng chiều trên cao tốc, 2 người thương vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h30, ngày 6/7, tại Km153+100, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ va chạm khiến một người tử vong.



Theo thông tin ban đầu, xe đông lạnh biển số 50H-089.75 do D.Q.H (SN 1995) điều khiển, chở theo phụ xe H.T.B, lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam - Bắc. Khi đến vị trí trên, xe tải đông lạnh tông vào đuôi một xe tải cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe tải đông lạnh biến dạng, dính chặt vào đuôi phương tiện phía trước. Tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định một người đã tử vong, người còn lại bị thương.

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Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7, Công an tỉnh Lâm Đồng huy động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng khoan, cắt phần cabin biến dạng để đưa hai nạn nhân ra ngoài.

Người bị thương sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT phối hợp đơn vị quản lý tuyến tổ chức điều tiết phương tiện, bảo đảm giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.vn