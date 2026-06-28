Xe tải t.ô.n.g xe đầu kéo, hai vợ chồng t.h.ư.ơ.n.g v.o.n.g

Thông tin ban đầu, khoảng 4h20 sáng cùng ngày (28/6), tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 38H - 016.xx chở theo vợ là chị Lê Thị T. (SN 1987) đi giao bún cho các hàng quán.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Đức)



Khi đến khu vực ngã ba quốc lộ 12C, gần cổng phụ một nhà máy băm dăm, chiếc xe tải bất ngờ đâm thẳng vào xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào UN - 45.xx đang dừng đỗ bên đường.

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Cú đâm mạnh khiến cabin xe tải biến dạng, móp méo hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Xe đầu kéo chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phần rơ-moóc.

Lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an phường Vũng Áng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong sáng 28/6, trên đường ven biển Hà Tĩnh (đoạn qua xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đãxảy ra 1 vụ TNGT khi xe mô tô phân khối lớn do người nước ngoài điều khiển đã va chạm với ô tô 7 chỗ. Hậu quả khiến ô tô lao xuống ruộng và cả hai phương tiện hư hỏng nặng. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý