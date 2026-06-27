Xe tải lao xuống taluy âm, 2 người tử vong, 1 người bị thương

Trên xe có 3 người gồm: N.N.Q, SN 1976 và N.N.H, SN 2007, cùng trú tại thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và 1 người chưa xác định được danh tính. Hiện N.N.H bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Yên, 2 người còn lại tử vong.

Xe ô tô tải biển kiểm soát 19B-149.94 tại hiện trường.

... Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La tổ chức cứu nạn người bị tai nạn ngay trong đêm



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Sơn La đã huy động tối đa lực lượng Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La Công an xã Bắc Yên cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe điều khiển xe đi không đúng phần đường, không làm chủ tay lái, đâm vào dải phòng vệ mềm bên trái đường và lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m so với mặt đường, gây ra vụ tai nạn giao thông.

Nguồn tin: cand.vn