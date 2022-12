Xe tải lấn làn tông xe máy làm 2 người chết, 1 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 27/12 trên đường ĐH 503, thuộc ấp Đồng Sen, xã An Bình, huyện Phú Giáo.

Thời điểm trên, xe tải biển số 93H- 011.80 do ông N.V.K điều khiển lưu thông trên đường ĐH 503, đoạn qua ấp Đồng Sen, xã An Bình thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 84E1- 217.07 do chị T.T.C.M (22 tuổi, quê Trà Vinh) chở theo T.T.B.T (20 tuổi) và T.H.Th (2 tuổi) lưu thông chiều ngược lại.

Sau va chạm, xe tải lao vào lề đường.



Tai nạn giao thông làm T. chết tại hiện trường, M. và cháu Th. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng cháu Th. đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Phú Giáo đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an đang khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.



Theo Công an huyện Phú Giáo, nguyên nhân ban đầu được xác định, do xe tải đi không đúng phần đường, lấn sang làn xe bên trái ngược chiều đi của mình.

Sau tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Công an huyện Phú Giáo đang kêu gọi tài xế xe tải ra trình diện để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc/.

