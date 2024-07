Xe ô tô chở công nhân tông sập lan can, treo lơ lửng trên thành cầu

Theo thông tin chúng tôi nắm được, vào khoảng hơn 9h sáng nay (12/7) chiếc xe ô tô khách chở công nhân 1 công ty khi về đến cầu Bình Than nối thị xã Quế Võ và huyện Gia Bình (Bắc Ninh), do tránh xe máy đi cùng chiều nên đã tông vào thành cầu. Hậu quả, chiếc xe ô tô đâm hỏng khoảng 7m lan can cầu và phần đầu xe ô tô treo lơ lửng trên thành cầu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế H. (SN 1976) điều khiển xe chở một nhóm công nhân vừa tan ca làm việc (ca ban đêm) và đang di chuyển đến điểm đón trả cuối cùng thuộc địa phận Lương Tài.

"Ô tô đón công nhân sau ca làm việc lúc 8h, sau đó xe trả công nhân tại các điểm nên khi đến cầu Bình Than thì chỉ còn một số người trên xe, điểm cuối là Lương Tài", một nguồn tin chia sẻ.

... Những người có mặt trên xe ô tô đã bị một phen hoảng loạn



Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí, đại diện Đội CSGT, Công an thị xã Quế Võ, cho biết, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nguyên nhân do tài xế ô tô tránh xe máy đi cùng chiều nên đâm vào lan can cầu Bình Than.

Được biết, sự việc trên không gây thiệt hại về người, tuy nhiên sau khi xảy ra vụ việc những công nhân có mặt trên xe rất hoảng hốt. Sau đó tài xế đã thỏa thuận với bộ phận quản lý đường bộ xin khắc phục hậu quả và bồi thường chi phí sửa chữa.

