Xe khách biến dạng, nhiều người bị thương sau va chạm với xe đầu kéo

Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm mang BKS 50F-040.xx do tài xế N.H.T (SN 1977, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng từ Phan Thiết đi Đồng Nai.

Chiếc xe đầu kéo chạy cùng chiều cũng bị móp méo phần đuôi sau khi va chạm với xe khách.



Khi đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 36R-030.xx do L.S.H (SN 1980, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách bị gãy nát, biến dạng. Nhiều người trên xe khách bị thương.

Hiện trường vụ va chạm.



Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân, Lâm Đồng để cấp cứu, sơ cứu ban đầu. Một số trường hợp sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục theo dõi và điều trị. Trong số các nạn nhân bị thương có một nhân viên phụ xe khách bị thương nặng.

...

Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân cũng đã điều động xe cứu thương đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn.

Ngoài xe cứu thương của đơn vị, tại hiện trường còn có xe cứu thương khác lưu thông ngang qua nên cùng tham gia đưa các hành khách bị thương đi cấp cứu.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hàm Tân, đơn vị đã tiếp nhận 7 người vào cấp cứu và sơ cứu ban đầu, ở nhiều mức độ, có người bị thương, có người bị xây xát nhẹ.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cùng đơn vị quản lý tuyến đã đến xử lý hiện trường. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, xe cẩu cứu hộ đã kéo xe khách trong vụ tai nạn rời hiện trường để thông tuyến trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Tuấn



Nguồn tin: cand.com.vn