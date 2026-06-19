Xe công sẽ được quản lý thế nào sau khi tinh gọn bộ máy?

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công với nhiều điều chỉnh đáng chú ý nhằm phù hợp với hệ thống chức vụ mới sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng tài sản công và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi quy định về xe công được thực hiện để phù hợp với Bộ Chính trị và Quy định số 368-QĐ/TW trong bối cảnh hệ thống chức danh lãnh đạo đã được sắp xếp, chuẩn hóa lại.

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Dự thảo giữ nguyên nguyên tắc các chức danh cùng bậc, cùng nhóm trong hệ thống chính trị sẽ áp dụng tiêu chuẩn xe như nhau. Các chức danh từ Thứ trưởng và tương đương trở lên cơ bản giữ nguyên, trong khi nhóm tương đương Tổng cục trưởng được rà soát, sắp xếp lại cho phù hợp thực tiễn sau tinh gọn bộ máy.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đưa ra phương án chỉ áp dụng xe chức danh đối với nhóm bậc 1 Nhóm IV, thay vì mở rộng như trước đây. Cách làm này được tính toán có thể giúp giảm khoảng 80 xe công so với quy định hiện hành, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.

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Dự thảo lần này cũng đưa ra nhiều chính sách mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng xe công.

Trước hết, Bộ Tài chính bổ sung cơ chế khuyến khích sử dụng xe điện, xe hybrid và các loại xe thân thiện môi trường. Theo đó, mức giá mua các dòng xe này được phép cao hơn tối đa 20% so với xe cùng loại, nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh trong khu vực công, phù hợp Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050.

Bên cạnh đó, một số đơn vị như Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ không áp dụng định mức xe ô tô công theo nghị định mới. Thay vào đó, các đơn vị này được chủ động quyết định việc mua sắm, quản lý và sử dụng xe theo quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, qua đó tăng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép trang bị thêm xe bán tải hoặc xe 12–16 chỗ để phục vụ các nhiệm vụ đặc thù tại cơ sở như thông tin, tuyên truyền lưu động ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc phục vụ kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo Bộ Tài chính, điều này phù hợp với thực tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi nhiều địa bàn cấp xã có diện tích rộng, điều kiện hạ tầng còn hạn chế, cần phương tiện hỗ trợ công tác cơ sở hiệu quả hơn.

Tác giả: Nguyễn Cúc

Nguồn tin: congly.vn