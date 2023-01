Xe cơi nới chở quá khổ, quá tải vô tư qua chốt CSGT

Những ngày cuối tháng 11, tháng 12/2022, phóng viên Tạp chí điện tử Người đưa tin Pháp luật ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng xe tải cơi nới, tự ý cải tạo thành thùng chở theo hàng hoá có dấu hiệu quá khổ, quá tải ngang nhiên lưu thông trên quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều xe mang logo “vua”?

Ghi nhận lúc 10h30 sáng 23/11, Nhóm PV ghi nhận một chiếc tải mang BKS: 37C – 324.48 kéo theo rơ móc 89R – 011.26 (logo CNV) lưu thông trên QL1 hướng Nam Bắc, đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Chiếc xe này chở theo gỗ (tràm) cồng kềnh, thùng được chủ xe cơi nới cao hơn nguyên bản khoảng 45 cm nhưng vẫn “vô tư” lưu thông qua chốt của lực lượng CSGT (Trạm CSGT Diễn Châu) và ra khỏi địa phận tỉnh Nghệ An.

Xe tải mang BKS: 37C – 324.48 kéo theo rơ móc 89R – 011.26 (logo CNV), có dấu hiệu cơi nới, cải tạo thành thùng "vô tư" vượt qua chốt CSGT của Trạm CSGT Diễn Châu lúc 9h20 ngày 23/11. Ảnh: Tiến Đạt

Đến 10h10, 23/11, chiếc xe tải mang BKS: 37C – 324.48 này tiếp tục vượt qua địa phận tỉnh Thanh Hoá mà không bị kiểm tra.



Tiếp tục theo chân chiếc xe này qua địa phận tỉnh Thanh Hoá, Nhóm PV không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến tài xế vẫn điều khiển phương tiện “vô tư” qua chốt CSGT, thuộc Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá, mà không hề bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra.

Tương tự, sáng 24/11, chiếc xe tải mang BKS: 38C - 134.92 kéo theo rơ móc 38R – 0217 chở hàng chất cao hơn thành thùng lưu thông trên QL1A theo hướng Nam Bắc, đoạn qua huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng “lọt” qua 2 tổ CSGT, thuộc Trạm CSGT Diễn Châu nhưng không bị kiểm tra, xử lý.

Những xe tải có dấu hiệu cải tạo, cơi nới thành thùng thường xuyên hoạt động tấp nập trên QL1A đoạn Thanh Hoá - Hà Tĩnh. Ảnh: Tiến Đạt



Theo tìm hiểu của PV, những chiếc xe tải này chủ yếu hoạt động tấp nập về đêm, hàng hoá chủ yếu là chở xi măng, đá thạch cao… Trong đó, những nhà xe mang logo BN (Bình Nguyên), Thông Thuý, CNV, Hải Tuyết, Hoà Ngọc… thường xuyên hoạt động trên cung đường này.

Những cuộc gọi “can thiệp” xe quá tải?

Ngoài việc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến QL1A, nhóm phóng viên cũng ghi nhận tình trạng này diễn ra trên các tuyến đường khác trên địa bàn Hà Tĩnh.

Điển hình những xe tải mang logo BN (Bình Nguyên), Thông Thuý, Hải Anh… chở theo hàng chục tấn đá (thạch cao) lưu thông trên các tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Can Lộc và Hương Khê rất tấp nập.

...

Đáng nói, lúc 18h, ngày 17/12, ghi nhận trên QL1A đoạn qua huyện Can Lộc, phát hiện xe tải mang BKS: 38H – 024.67 kéo theo rơmoc 38R – 022.06 có dấu hiệu tự ý cải tạo thành thùng, chở hàng đá (thạch cao) quá tải so với quy định, Nhóm PV liền tin báo cho Tổ TTKS trên QL1A thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra.

Xe tải mang BKS: 38H – 024.67 kéo theo rơmoc 38R – 022.06 tự ý cải tạo thành thùng, chở quá tải. Ảnh: Tiến Đạt.



Thông tin từ lực lượng chức năng, qua kiểm tra đã xác định chiếc xe nói trên do tài xế Nguyễn Văn Kiên (37 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) điều khiển. Thùng xe được chủ xe tự ý cải tạo, cơi nới thành thùng so với nguyên bản được cấp, tài xế Kiên cho biết chiếc xe này chở hơn 60 tấn hàng đá (thạch cao) từ Hà Tĩnh ra Thanh Hoá. Tuy nhiên, theo thông số kỹ thuật trên giấy chứng nhận kiểm định, chiếc xe này chỉ được chở 29,5 tấn, tức quá tải hơn 100%.

Sau khi bị kiểm tra, tài xế điều khiển xe vi phạm liền gọi cho số điện thoại của người đàn ông tên Sáng nhằm xin bỏ qua vi phạm. Ảnh: Quỳnh Nguyên.



Một sự việc khiến Nhóm PV không khỏi bất ngờ, ngay sau khi chiếc xe tải vi phạm này bị lực lượng CSGT chặn lại kiểm tra. Tài xế Kiên liên tục gọi một người đàn ông tên Pháp nhưng không được, liền bốc máy gọi điện thoại cho số máy 0988753333 (xưng một người đàn ông tên Sáng), rồi chuyển máy được gặp cán bộ CSGT nhằm xin bỏ qua vi phạm.

Song, người đàn ông tên Sáng này báo lại với tài xế rằng…”Anh nói rồi nhưng…..giờ chưa cho được liền…”. Chiếc xe này sau đó bị đưa về Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản xử lý.

Xe tải mang BKS: 38H – 024.67 kéo theo rơmoc 38R – 022.06 được lực lượng chức năng yêu cầu trả về hiện trạng ban đầu. Ảnh: Quỳnh Nguyên.



Chiều 18/12, nhóm PV cũng ghi nhận tại đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc địa phận huyện Hương Khê, hàng loạt xe tải đầu kéo tự ý cải tạo thành thùng, kéo theo hàng chục tấn đá (thạch cao) quá tải theo quy định “vô tư” lưu thông mặc cho lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tuần tra trên cung đường này liên tục.

Bám theo chiếc xe tải mang BKS: 38H – 003.65 kéo theo rơmoc 38R – 010.04 và xe 38H – 017.72 kéo theo rơmoc 38R – 011.97 có dấu hiệu cải tạo thành thùng, chở quá tải, nhóm PV liền tin báo cho lực lượng CSGT thuộc Đội TTKS đường Hồ Chí Minh để kiểm tra, xử lý. Những chiếc xe này được đưa về trụ sở của Đội TTKS đường Hồ Chí Minh để lập biên bản.

Hai chiếc xe tải mang logo Viết Hải, Bình Nguyên bị Đội TTKS đường Hồ Chí Minh chở quá tải so với quy định bị kiểm tra, xử lý. Ảnh: Quỳnh Nguyên.



Việc những xe tải bất chấp vi phạm vẫn “vô tư” lưu thông trên các tuyến đường sau bao nhiêu kế hoạch của Bộ Công an nhưng vẫn không triệt để. Những người đàn ông tên Pháp, Sáng là ai mà "có thể" can thiệp được việc xử lý xe quá khổ, quá tải…. vẫn còn là những dấu hỏi bỏ ngỏ.

Trước đó, chiều 14/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Sau 3 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 20/6 đến 20/9), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 800.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1.400 tỷ đồng. Trong đó, xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ là 47.224 trường hợp; phạt tiền hơn 260 tỷ đồng; tạm giữ 1.164 phương tiện; tước giấy phép lái xe 24.483 trường hợp. Yêu cầu tháo, cắt thùng xe 8.094 trường hợp; hạ tải là 15.377 trường hợp.

