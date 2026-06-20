Xe bồn va chạm xe máy trên cầu Nhật Tân, 1 người tử vong

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, xe bồn bê tông BKS 29F-037.XX đang lưu thông trên đường dẫn lên cầu Nhật Tân theo hướng vào trung tâm thành phố. Khi xe di chuyển đến đoạn thuộc địa phận xã Phúc Thịnh (Hà Nội) thì va chạm với xe máy BKS 30K-184.XX.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.



Sau va chạm, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện cũng bị hư hỏng.

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Nhận được tin báo, Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Phúc Thịnh giải quyết vụ tai nạn.

Được biết, vị trí xảy ra tai nạn nằm ở làn dành riêng cho xe máy, xe đạp và cấm ô tô lưu thông vào.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bảo Châu

Nguồn tin: cand.vn