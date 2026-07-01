Xe bồn tông sập nhà dân, 2 người thương vong

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, tài xế N.T.L (SN 1996, trú tại TP Đồng Nai) điều khiển xe bồn lưu thông trên đường ĐT.752C, theo hướng từ ngã ba Khu công nghiệp Việt Kiều đến UBND xã Minh Đức.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

...

Khi chạy đến đoạn ngã ba T&T ở ấp Bình Minh, xã Minh Đức, xe bồn đã bất ngờ lao thẳng vào một căn nhà ven đường, tông trúng chị L.T.V (SN 1990) và một người khác đang ở trong nhà.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị L.T.V tử vong, người còn lại bị thương. Một phần căn nhà cũng bị xe bồn tông sập, hư hỏng nặng. Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Vũ Hội

Nguồn tin: cand.vn