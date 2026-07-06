Xe ben tông xe 7 chỗ, 7 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 6/7, xe ben BKS 60H-107.. lưu thông trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (hướng từ xã Phú Giáo đi xã Bàu Bàng). Khi đến đoạn giao với đường DH507 (xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh) thì va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 51G-654..

Sau va chạm xe 7 chỗ lật ngang.

7 người mắc kẹt trong xe 7 chỗ.

Người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài.

Trong 7 nạn nhân có 1 phụ nữ không qua khỏi.

... Nhiều người còn bàng hoàng sau sự cố.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Cú va chạm khiến xe 7 chỗ bị xe ben đẩy đi một đoạn. 2 phương tiện chỉ dừng lại khi tông vào trụ đèn chiếu sáng, xe tải lật ngang, nhiều người mắc kẹt bên trong xe 7 chỗ.

Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn đã hô hào đẩy phương tiện bị lật lên để đưa những người mắc kẹt bên trong xe ra ngoài. 7 người trên xe 7 chỗ được giải cứu và được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Trong 7 nạn nhân, 1 phụ nữ 50 tuổi được xác định đã tử vong.

Công an xã Phước Hòa phối hợp với Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.





Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: cand.vn