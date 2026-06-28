Xác định 16 cặp đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026

Cho tới thời điểm hiện tại đã chính thức hoàn tất vòng bảng World Cup 2026. Thể thức mới xác định 24 suất trực tiếp thuộc về 12 đội nhất và nhì bảng, cùng 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp vào vòng 32 đội.

Argentina đi tiếp với thành tích toàn thắng bảng J World Cup 2026.

Nhóm 12 đội đứng đầu bảng gồm Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Colombia và Anh.

Các đội nhì bảng là Nam Phi, Canada, Ma Rốc, Australia, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Ai Cập, Cape Verde, Na Uy, Áo, Bồ Đào Nha và Croatia.

Trải qua quá trình sàng lọc từ 12 bảng đấu, cũng xác định được 8 đội hạng ba giành vé vớt gồm Bosnia-Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển, Senegal, Algeria, CHDC Congo và Ghana.

Trong đó, CHDC Congo tạo dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiến tới vòng đấu loại trực tiếp hơn nửa thế kỷ, còn Cape Verde tiếp tục hành trình kỳ diệu ở lần đầu dự World Cup. Các đại diện châu Á đã rơi rụng hết chỉ còn Nhật Bản và Australia.

Vòng 32 đội vì thế đã xác định đủ 16 cặp đấu với Nam Phi gặp Canada, Đức chạm trán Paraguay, Hà Lan đối đầu Ma Rốc, Brazil sẽ tái ngộ Nhật Bản.

Bờ Biển Ngà đấu Na Uy, Pháp đụng độ Thụy Điển, Mexico so tài Ecuador và tuyển Anh chạm trán CHDC Congo. Đây là thử thách cực lớn cho đội bóng châu Phi sau màn ngược dòng thắng Uzbekistan 3-1 để giành vé đi tiếp.

Nhánh còn lại chứng kiến Bỉ gặp Senegal, Mỹ đối đầu Bosnia-Herzegovina. Tây Ban Nha chạm trán Áo, trong khi Bồ Đào Nha sẽ có cuộc đấu giàu duyên nợ với Croatia.

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Thụy Sĩ gặp Algeria, Australia so tài Ai Cập, còn Argentina đối đầu “tí hon” Cape Verde. Nhà đương kim vô địch Argentina toàn thắng bảng J, trong khi Cape Verde tạo cột mốc lịch sử khi trở thành đội tuyển có dân số ít nhất từng vượt qua vòng bảng World Cup.

Cape Verde viết tiếp câu cổ tích khi vào vòng 32 đội với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng World Cup 2026.

Cặp đấu cuối cùng là Colombia gặp Ghana. Colombia đứng đầu bảng K sau 2 chiến thắng và trận hòa Bồ Đào Nha, còn Ghana đi tiếp với tư cách một trong 8 đội hạng ba xuất sắc nhất.

Sơ đồ vòng loại trực tiếp cũng tạo ra những nhánh đấu đáng chú ý. Đội thắng trận Nam Phi - Canada sẽ gặp đội thắng Hà Lan – Ma Rốc ở vòng 16 đội. Tương tự, độu thắng trận Đức - Paraguay sẽ đấu với đội thắng cặp Pháp - Thụy Điển.

Cặp thắng trận Brazil - Nhật Bản sẽ gặp cặp thắng giữa Bờ Biển Ngà - Na Uy, còn đội thắng cặp Mexico - Ecuador sẽ chạm trán đội thắng trận Anh - CHDC Congo. Điều đó mở ra khả năng Brazil và Anh đụng độ ở tứ kết nếu cùng vượt qua 2 vòng đầu.

Ở nhánh còn lại, đội thắng cặp Mỹ gặp Bosnia-Herzegovina sẽ gặp đội thắng Bỉ - Senegal. Đội thắng cặp Bồ Đào Nha - Croatia sẽ đối đầu đội thắng cặp Tây Ban Nha - Áo, mở ra khả năng xuất hiện một trận đại chiến châu Âu ngay ở vòng 16 đội.

Đội thắng cặp Argentina - Cape Verde sẽ gặp đội thắng Australia - Ai Cập, còn cặp đi tiếp trận Thụy Sĩ - Algeria sẽ đụng độ đội thắng trận Colombia - Ghana.

Nhánh đấu giúp đương kim vô địch Argentina có thể chạm trán Brazil ở bán kết, tái hiện trận ‘siêu kinh điển’ Nam Mỹ được chờ đợi nhất tại World Cup 2026.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn