World Cup 2026: Vì sao Messi nổi giận với trọng tài người Bồ Đào Nha?

Sáng 12-7, Messi cùng đội tuyển Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1 ở tứ kết World Cup 2026. Ngoài dấu ấn chuyên môn, Messi còn trở thành tâm điểm khi có cuộc trao đổi đầy căng thẳng với trọng tài người Bồ Đào Nha Joao Pinheiro.

Messi nổi giận với trọng tài Joao Pinheiro. Ảnh: Reuters



Theo Marca, sự việc xảy ra trong hiệp 1, ngay trước khi Thụy Sĩ được hưởng một quả đá phạt. Messi đứng trong hàng rào phòng ngự thì trọng tài Joao Pinheiro yêu cầu anh lùi về đúng khoảng cách theo luật. Tuy nhiên, cách giao tiếp và cử chỉ của vị trọng tài 38 tuổi dường như khiến siêu sao người Argentina không hài lòng.

Theo ESPN Argentina, máy quay truyền hình ghi lại cảnh Messi tiến đến nói thẳng với trọng tài: “Xin hãy nói chuyện với tôi một cách đúng mực. Đừng thiếu tôn trọng tôi, bởi tôi luôn nói chuyện với ông bằng sự tôn trọng”. Câu nói nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của trận đấu.

...

Trong khi đó, Tribuna cho rằng Messi tỏ rõ sự bức xúc sau hàng loạt quyết định của trọng tài mà anh cho là bất lợi đối với Argentina. Thời điểm xảy ra sự việc, nhà đương kim vô địch đang bảo vệ lợi thế dẫn 1-0 trên sân ở Kansas City.

Joao Pinheiro sinh năm 1988, bắt chính tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha từ năm 2015 và trở thành trọng tài FIFA từ năm 2016. Trước World Cup 2026, ông từng điều hành nhiều trận đấu tại UEFA Champions League, Europa League và Siêu cúp châu Âu 2025.

Dù không trực tiếp ghi bàn, Messi để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Mac Allister ghi bàn mở tỷ số. Đây cũng là pha kiến tạo thứ 10 của Messi trong 32 trận tại World Cup, giúp anh tiếp tục nới rộng kỷ lục là cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất lịch sử giải đấu. Không chỉ vậy, FIFA cũng xác nhận trận đấu này đánh dấu lần thứ 15 Messi ra sân ở vòng knock-out World Cup, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: qdnd.vn