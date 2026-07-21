Vụ xe khách bốc ch/á/y khiến 7 người t/ử v/o/n/g: Tài xế lái xe trong trạng thái buồn ngủ

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, kết quả ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 20/7, Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ôtô khách giường nằm biển số 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu chở 34 hành khách, xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa đi TP Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, xe ôtô do Trần Thanh Hải điều khiển lưu thông đến Km 1839+300 QL1, thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh (xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) thì xảy ra va chạm vào lan can bảo vệ bên phải đường khiến xe bốc cháy. Hậu quả của vụ tai nạn đã khiến 7 người chết, trong đó có 3 trẻ em và làm 5 người bị thương.

Lửa, khói bao trùm chiếc xe khách lúc bị cháy.

Qua làm việc lấy lời khai ban đầu của những người liên quan, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn do tài xế Trần Thanh Hải điều khiển xe ôtô trong trạng thái buồn ngủ, mất tập trung. Trước khi xảy ra tai nạn, tài xế Hải phát hiện ngay phía trước cùng chiều có một xe ôtô tải đang lưu thông nên đánh lái sang phải để tránh rồi lao sang phần đường bên phải, va chạm vào hệ thống khung lan can bảo vệ. Thanh lan can bảo vệ thứ hai đâm xuyên vào khu vực gầm xe ngay bậc lên xuống bên phụ phía trước xe.

Phần đuôi chiếc xe khách giường nằm chưa bị hư hại.

Sau khi va chạm, động cơ xe bị tắt máy nên hệ thống hơi không hoạt động, trong khi xe chỉ có một cửa chính lên xuống vận hành bằng hơi nên không thể mở cửa theo cách thông thường. Cùng thời điểm này khu vực bậc lên xuống phía trước xuất hiện khói, lửa rồi bốc cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ xe.

...

Lúc này tài xế Trần Thanh Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính của xe và đưa hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên do ngọn lửa và khói lan rất nhanh nên tài xế và phụ xe không thể tiếp cận được phía cuối xe để cứu những người đang bị kẹt lại.

Vụ tai nạn gây cháy cũng đã khiến xe ôtô khách biển số 50E-447.02 và nhiều tài sản trên xe bị cháy hoàn toàn. Sau khi xảy ra vụ việc, Trần Thanh Hải đã cùng phụ xe và những người có mặt tại hiện trường tham gia cứu các hành khách, báo lực lượng Công an và cơ quan y tế đến hiện trường. Sau đó Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai đầu thú, khai nhận do bản thân buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển xe dẫn đến vụ tai nạn. Cơ quan CSĐT đã lập biên bản tiếp nhận người đầu thú và tiếp tục tạm giữ Trần Thanh Hải.

Your browser does not support the video tag.

Nạn nhân thoát chết kể lại sự việc.

Tác giả: Vũ Hội

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân