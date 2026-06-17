Vụ "Treo Cụm công nghiệp Bắc Thạch Quý (Hà Tĩnh) suốt 13 năm": UBND tỉnh chỉ đạo xử lý

Động thái này là bước tiến mới trong quá trình xử lý những tồn tại kéo dài nhiều năm tại CCN Bắc Thạch Quý - khu vực đã bị đưa ra khỏi quy hoạch từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc di dời.

Thống nhất phương án xử lý đối với doanh nghiệp

Từ ngày 2 đến 4/4/2026, Báo Đại đoàn kết có loạt bài “Treo Cụm công nghiệp Bắc Thạch Quý (Hà Tĩnh) suốt 13 năm” phản ánh thực trạng CCN Bắc Thạch Quý sau hơn một thập kỷ “lọt lưới” quy hoạch. Nơi đây hạ tầng xuống cấp, môi trường nhếch nhác, trong khi 6 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bên trong CCN lâm vào cảnh sản xuất cầm chừng, thậm chí một số doanh nghiệp nợ nần chồng chất vì chưa có phương án di dời và bồi thường cụ thể.

Hạ tầng, môi trường nhếch nhác tại CCN Bắc Thạch Quý. Ảnh: Hạnh Nguyên.



Loạt bài cũng phản ánh, những năm qua, mặc dù việc xử lý, di dời CCN Bắc Thạch Quý được UBND tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, nhiều lần thành lập tổ công tác, đưa ra nhiều phương án, kế hoạch di dời nhưng đến nay vẫn đang nằm trên giấy.

Hơn một tháng sau khi loạt bài đăng tải, ngày 11/5, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã có Văn bản số 3117/STC-DN&ĐT báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát, nghiên cứu phương án xử lý di dời CCN Bắc Thạch Quý trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp, sở, ngành và địa phương liên quan.

CCN Bắc Thạch Quý hiện có 6 doanh nghiệp đang thuê đất. Ảnh: CK.



Theo đó, đối với Công ty CP Yên Thịnh, doanh nghiệp này sẽ di dời về dự án xưởng sản xuất đồ gỗ tại CCN Bắc Cẩm Xuyên (xã Cẩm Bình), nơi đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2023.

Công ty CP Thương mại Hoàng Lâm Bân hiện đang tìm kiếm địa điểm phù hợp để triển khai dự án thương mại, dịch vụ và chưa có nhu cầu bố trí vào khu, cụm công nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Trường An, Công ty CP Thương mại - Tổng hợp Lý Thanh Sắc, Công ty TNHH Hợp Quang Hà Tĩnh và Công ty CP Lê Quang, các đơn vị cho biết, sau khi nhận được kinh phí bồi thường sẽ cân nhắc việc tiếp tục đầu tư, sản xuất kinh doanh hay không. Hiện các doanh nghiệp này chưa đề xuất địa điểm mới.

Từ kết quả rà soát, Sở Tài chính kiến nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đồng thời phối hợp triển khai các nội dung phục vụ quá trình di dời CCN Bắc Thạch Quý theo quy định.

... Hạ tầng tại CCN hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn (ảnh chụp cuối tháng 3/2026). Ảnh: Hạnh Nguyên.



Tiếp đó, ngày 4/6/2026, Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ký ban hành Văn bản số 5158/UBND-KT1 về phương án xử lý di dời CCN Bắc Thạch Quý tại phường Thành Sen. Qua đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất chủ trương đối với phương án do Sở Tài chính đề xuất theo Văn bản số 3117/STC-DN&ĐT và giao các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý.

Nghiên cứu khai thác quỹ đất sau di dời

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án sử dụng quỹ đất tại khu vực CCN Bắc Thạch Quý sau khi hoàn thành di dời cũng được UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo sát sao tại Văn bản số 5158/UBND-KT1.

CCN Bắc Thạch Quý thuộc khu đất "vàng" ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CK.



Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh đề xuất, khu vực này sẽ được nghiên cứu triển khai dự án hạ tầng phát triển quỹ đất tại tổ dân phố Hậu Thượng, phường Thành Sen với diện tích khoảng 16 ha.

Dự án được xác định nhằm phục vụ mục tiêu di dời CCN Bắc Thạch Quý, cải tạo, chỉnh trang đô thị và tạo quỹ đất phát triển. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 308 tỷ đồng từ nguồn của Quỹ phát triển đất. Theo tính toán sơ bộ, nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất sau khi thực hiện dự án có thể đạt khoảng 1.336 tỷ đồng.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, khảo sát đề xuất phương án khai thác quỹ đất gắn với việc di dời CCN Bắc Thạch Quý, chỉnh trang đô thị tại khu đất CCN Bắc Thạch Quý và khu vực lân cận đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành, báo cáo Sở Tài chính trước ngày 20/6/2026.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra, soát xét cụ thể nội dung đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; căn cứ quy định của pháp luật, tham mưu, đề xuất phương án xử lý đảm bảo theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2026.

Người dân, doanh nghiệp mong muốn UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm di dời CCN Bắc Thạch Quý. Ảnh: Hạnh Nguyên.



UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp đang thuê đất tại CCN Bắc Thạch Quý tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn sản xuất trong thời gian chờ di dời; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình khảo sát, lựa chọn địa điểm mới và thực hiện các thủ tục liên quan.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết