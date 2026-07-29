Vụ người đàn ông mất tích, phát hiện bộ xương trong rừng ở Đà Nẵng: Xót xa hoàn cảnh nạn nhân

Liên quan đến sự việc phát hiện bộ xương trong rừng tràm, xảy ra tại xã Thăng An, TP Đà Nẵng, nạn nhân là ông T.V.L. (56 tuổi, trú tại thôn Vân Tiên, xã Thăng An, TP Đà Nẵng). Trước khi sự việc được phát hiện, ông L. đã rời nhà, mất liên lạc khoảng 1 tháng.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể để gia đình khâm liệm tại chỗ, đưa về tổ chức an táng. Ngày 27/7, gia đình đã an táng xong cho ông.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, ông T.B. (87 tuổi, chú ruột của ông L.) kể, vào tối ngày 26/6, trong lúc trời mưa gió, ông L. rời khỏi nhà. Có người dân nhìn thấy người đàn ông ngang qua một trang trại chăn nuôi ở địa phương, đi về phía biển. Gia đình, người dân cùng các lực lượng chức năng của thôn, xã đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Đến sáng ngày 25/7, một người đi mót củi trong rừng tràm trên đường Võ Chí Công (thôn Vân Tiên) đã phát hiện thi thể ông L. Ông B. cho rằng, có thể ông L. đi ngoài đường mấy ngày liền bị kiệt sức, đói khát nên qua đời. Thời điểm phát hiện, thi thể ông L. nằm dưới gốc cây, phần đầu gối lên một khúc cây khô đã mục, trong túi quần áo vẫn còn số tiền 1,6 triệu đồng.

... Thi thể ông L. được phát hiện trong rừng tràm sau 1 tháng mất tích. (Ảnh: SOS Quảng Nam)

Bà T.T.V. (61 tuổi, chị gái ông L.) nghẹn ngào kể, ông L. trước đây sống cùng mẹ. Nhưng khoảng 8 tháng trước, người mẹ qua đời nên ông sống 1 mình. Gần đây, ông hay đau ốm, bị nhiều bệnh. Hàng ngày, ông đến nhà người em gái ăn cơm chứ không nấu ăn được.

Trước đó vào ngày 27/6, khi người thân đến thì thấy cửa nhà khóa. Khi tìm cách vào bên trong, mọi người không thấy ông L. đâu. Gia đình tổ chức tìm kiếm, nhờ công an, dân quân hỗ trợ tìm suốt thời gian dài nhưng không thấy. 1 tháng sau, khi được tìm thấy, nạn nhân chỉ còn lại bộ xương.

Lãnh đạo Công an xã Thăng An cho hay, bước đầu xác định nguyên nhân sự việc là do ông L. đi trong rừng bị đuối, mệt rồi tử vong chứ không có dấu hiệu tội phạm.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn