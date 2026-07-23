Vụ nghi vấn sữa của con bị giáo viên mang đi bán: Gia đình đã làm việc với nhà trường và yêu cầu trích camera

Theo chia sẻ ban đầu từ phụ huynh, con nhỏ của gia đình mới nhập học tại một trường mầm non tư thục được 4 ngày. Do trẻ mới đi học còn bỡ ngỡ và khóc nhiều, gia đình chỉ gửi bé nửa buổi (từ 7h30 đến 10h00 sáng). Mỗi ngày, gia đình chuẩn bị sẵn cho bé 2 hộp sữa và 3 chiếc tã, đồng thời cẩn thận ghi rõ tên của con lên vỏ hộp sữa để tránh nhầm lẫn.

Tuy nhiên, dù bé chỉ học khoảng 2,5 tiếng mỗi buổi sáng, phụ huynh nhận thấy toàn bộ số tã và sữa gửi đi đều không còn khi đón con về. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi người mẹ vô tình phát hiện hình ảnh các hộp sữa có viết tên con mình xuất hiện trong một bài đăng rao bán sữa thanh lý giá rẻ (6.000 - 7.000 đồng/hộp) của một tài khoản mạng xã hội. Nghi ngờ có sự khuất tất trong việc quản lý đồ dùng của trẻ tại trường, phụ huynh đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để phản ánh.

Trích xuất camera và sự thật đằng sau



Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường đã lập tức phối hợp cùng phụ huynh trích xuất camera an ninh, kiểm tra toàn bộ quy trình chăm sóc trẻ và xác minh hành vi của giáo viên phụ trách lớp (cô H.).

Kết quả xác minh cho thấy: Trong khoảng thời gian bé học buổi sáng, lớp đã cho bé uống 1 hộp sữa theo đúng lịch. Đến 10h00, gia đình đón bé về sớm nên hộp sữa còn lại (dự kiến uống buổi trưa) chưa được sử dụng.

Thay vì trả lại sữa thừa cho phụ huynh khi trả trẻ, cô giáo H. đã tự ý giữ lại hộp sữa này mang về nhà và cho con của một người hàng xóm. Sau đó, người hàng xóm này lại mang số sữa nhận được ra bán cho một cửa hàng tạp hóa địa phương, dẫn đến việc hình ảnh hộp sữa bị đưa lên mạng xã hội.

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Đại diện nhà trường khẳng định đây là hành vi sai phạm nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp của cá nhân giáo viên H., hoàn toàn không nằm trong chủ trương hay quy trình quản lý của tập thể nhà trường. Ngay sau khi làm rõ vụ việc, nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô giáo này.

Về phía gia đình, sau khi nhận được sự giải thích minh bạch, chân thành và tinh thần cầu thị từ Ban giám hiệu, phụ huynh đã chủ động đăng tải bài viết đính chính. Phụ huynh đánh giá cao thái độ xử lý trung thực, trách nhiệm của nhà trường và xác nhận sự việc xuất phát từ sai phạm cá nhân, không phản ánh chất lượng chung của tập thể giáo viên. Hiện nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.



Dù sự việc đã khép lại bằng lời xin lỗi minh bạch từ nhà trường cùng quyết định sa thải thẳng tay giáo viên vi phạm, bức xúc trên các hội nhóm "bỉm sữa" vẫn chưa hề hạ nhiệt. Trên các diễn đàn phụ huynh, hàng loạt chủ đề thảo luận tiếp tục bùng nổ với hàng nghìn lượt tương tác và bình luận hoang mang. Dù phụ huynh trong cuộc đã chủ động đính chính, nhiều người mẹ vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đứa trẻ yếu ớt của mình bị "xén" mất phần ăn, phần tã chỉ vì sự tha hóa đạo đức của những con sâu làm rầu nồi canh.

Một hộp sữa hay một cái tã dù đắt hay rẻ thì việc cố tình giấu đi để đem về cho người khác khiến chúng tôi mất hoàn toàn niềm tin. Liệu bé nhà mình có từng bị bớt xén đồ dùng như vậy mà mình không hay biết? Tâm lý bất an nhanh chóng lan rộng, biến sự cố cá nhân này thành một nỗi ám ảnh chung về tính minh bạch trong môi trường mầm non - nơi các bé còn quá nhỏ để có thể tự mách với cha mẹ những gì mình đã trải qua trong ngày.

Tác giả: Mạn Ngọc

Nguồn tin: phunumoi.net.vn