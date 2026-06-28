Vụ lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ": Bắt 51 thành viên công ty Metaland

Theo VietNamnet, ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland (số 380 đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Tp.HCM).

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này để điều tra về hành vi nêu trên.

Các đối tượng bị bắt.

Đây là động thái mới nhất của Công an Tp.HCM dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc công an thành phố nhằm mở rộng điều tra, làm rõ các doanh nghiệp có hoạt động lừa đảo núp bóng "hợp đồng kỳ nghỉ", xác định rõ vai trò từ kẻ cầm đầu đến người giúp sức.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Metaland được tổ chức và vận hành với phương thức, thủ đoạn tinh vi tương tự các doanh nghiệp lừa đảo bị triệt phá trước đó.

Tài liệu chứng cứ cho thấy, sau khi thành lập Công ty cổ phần đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Công an Tp.Hà Nội bắt giữ trong vụ án có liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục lập ra Công ty Metaland tại Tp.HCM nhằm mở rộng quy mô hoạt động.

Thông tin thêm trên tờ Tiền phong, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý các nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, telesale và đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Dưới các đối tượng này là hệ thống quản lý, trưởng nhóm và nhân viên được phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn từ tiếp cận khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến thu tiền.

51 đối tượng bị bắt giữ để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

...

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng xây dựng quy trình khép kín để dẫn dụ khách hàng. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu cá nhân mời người dân tham dự các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho nhân viên kinh doanh tiếp cận.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất, quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều cam kết hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và liên tục tạo sức ép bằng các chương trình ưu đãi có thời hạn để khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng, thanh toán.

Đáng chú ý, doanh nghiệp niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng nhưng cho phép nhân viên chủ động giảm giá trong khung quy định nhằm tạo cảm giác khách hàng được hưởng ưu đãi đặc biệt. Sau khi khách hàng thanh toán, công ty còn chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" để tạo lòng tin. Tuy nhiên, thực chất doanh nghiệp này không hề thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã đóng nhằm hạn chế khiếu nại và tiếp tục lôi kéo thêm nạn nhân.

Một bản hợp đồng của công ty.

Cơ quan điều tra cũng xác định các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp để đối phó với cơ quan chức năng khi vụ việc bị phát hiện. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền cũng nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra...

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM đã kiên trì rà soát, xác minh và làm việc với các bị hại để thu thập tài liệu, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Công an Tp.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty và cá nhân khác có liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để trục lợi, bảo vệ tài sản cho người dân.

Tác giả: Hải Vân (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn