Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Đã đưa tất cả 36 người vào bờ, 15 người t.ử v.o.ng

Vào khoảng 13h ngày 11/7/2026, ca nô chở khách số hiệu AG 26751 của Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ do tài công là ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 4 thuyền viên (gồm 1 tài công, 1 thợ máy, 1 nhân viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam) đi từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới.

Công tác đảm bảo ANTT tại Cảng An Thới được tăng cường.

Khu vực Cảng An Thới.

Khi đi được khoảng 100 mét cách Hòn Mây Rút Ngoài thì bất ngờ ca nô bị lật úp khiến toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển.

Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp cùng các Tổ công tác thuộc các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đang đóng quân trên địa bàn đặc khu phối hợp cùng các lực lượng vũ trang, người dân nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

... Công an tiếp nhận, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Cảng An Thới.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa vào các bệnh viện để cấp cứu 19 người an toàn, sức khỏe ổn định (trong đó có 16 nam, 3 nữ; 4 người Việt Nam, 15 người nước ngoài) và 2 người đang nguy kịch.

Đến thời điểm 15h ngày 11/7/2026, đã có 15 người tử vong trong đó 2 nữ, 13 nam (toàn bộ là người nước ngoài).

Cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ việc.

PV Báo CAND ghi nhận tại Cảng An Thới, đến khoảng 16h10 phút, công tác bảo vệ ANTT được tăng cường, hạn chế những người không phận sự vào bên trong cảng.

Tác giả: Trần Lĩnh - Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.vn