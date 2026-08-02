Vụ giáo viên đồng loạt nghỉ dạy ở Hà Tĩnh: Nhà trường điều chỉnh hợp đồng

Sáng 2.8, trao đổi với PV Văn Hóa, bà Nguyễn Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty CP Tâm Sinh Lộc (đơn vị quản lý Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus) cho biết, sau cuộc đối thoại với tập thể giáo viên, hầu hết các cô giáo đã thống nhất trở lại giảng dạy.

Theo bà Hảo, trong sáng cùng ngày, nhà trường đã thực hiện kí lại hợp đồng lao động đối với một số giáo viên hết hạn để chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Phương án tiền lương nhà trường vẫn giữ nguyên như đã xây dựng trước đó, nhưng điều chỉnh điều khoản liên quan đến chính sách miễn học phí cho con giáo viên.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus

Theo đó, giáo viên sẽ không phải hoàn trả khoản học phí đã được miễn cho con nếu nghỉ việc trước thời hạn cam kết, thay vì phải truy hoàn như quy định trước đây.

"Hiện, còn 6 giáo viên nhà trường chưa liên lạc được. Ban giám hiệu đã làm việc với toàn thể giáo viên để sắp xếp lại các lớp, bảo đảm việc chăm sóc, giảng dạy và đón trẻ diễn ra bình thường từ đầu tuần tới", bà Hảo cho biết.

Cũng theo bà Hảo, việc giáo viên đề xuất tăng lương là nguyện vọng chính đáng, song nhà trường phải cân đối nguồn tài chính để bảo đảm hoạt động. Sau khi trừ các khoản bảo hiểm, mức lương bình quân của giáo viên khoảng 6,9 triệu đồng/tháng, trong khi giáo viên có thu nhập thấp nhất nhận khoảng 5,8 triệu đồng/tháng.

Trước đó, sáng 1.8, 52/69 giáo viên trực tiếp đứng lớp tại Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus đồng loạt không đến trường, khiến hoạt động của nhà trường bị xáo trộn, nhiều phụ huynh phải đưa con về nhà hoặc tìm nơi gửi trẻ tạm thời.

... Sáng 2.8, BGH Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus đã kí lại hợp đồng lao động với các cô giáo và sắp xếp lại lớp, đảm bảo ổn định đón trẻ vào đầu tuần tới

Theo phản ánh của một số giáo viên, việc nghỉ dạy tập thể nhằm kiến nghị nhà trường điều chỉnh tiền lương và một số điều khoản trong hợp đồng lao động.

Nhiều giáo viên cho biết, sau khi trừ bảo hiểm, lương thực nhận chỉ khoảng 5,5 triệu đồng/tháng, đồng thời đề nghị bãi bỏ điều khoản phải hoàn trả học phí đã được miễn cho con nếu nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus có 112 cán bộ, nhân viên, trong đó 69 giáo viên trực tiếp đứng lớp. Năm học 2026-2027, trường có 470 trẻ theo học. Ngoài quản lý tại cơ sở Nguyễn Du Plus, bà Nguyễn Thị Bích Hảo còn tham gia quản lý tại 2 cơ sở trường mầm non tư thục khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du (đóng tại phường Thành Sen) và Trường Mầm non Nguyễn Du Hồng Lĩnh (đóng tại phường Bắc Hồng Lĩnh).

Tác giả: NGÂN HÀ

Nguồn tin: Báo Văn Hóa