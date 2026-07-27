Vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, 5 nạn nhân đã tử vong

Ngày 27/7, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết cả 5 nạn nhân bỏng nặng trong vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế vào tối 11/7 dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng đã không thể qua khỏi.

Nạn nhân thứ 5 trong vụ cháy sinh năm 1996 đã tử vong lúc 17h45 ngày 26/7; trước đó trong tuần, các bệnh nhân khác cũng đã tử vong do bỏng nặng.

Như Báo CAND đã thông tin trước đó, ngày 13/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã có báo cáo gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về chùm ca bỏng do cháy nổ ngày 11/7.

Bệnh viện đã tiếp nhận 6 ca cùng một địa chỉ tại số 56 đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh do bỏng và ngạt khói do cháy nổ lúc 20h ngày 11/7.

6 bệnh nhân gồm: H.T.K.T. (SN 1980), nhập viện trong tình trạng tỉnh táo tốt, da cháy sém rải rác ở cẳng tay và cánh tay hai bên, diện tích bỏng 2%. Bệnh nhân A.K.L. (nữ, SN 1978), bệnh nhân P.T.T. (nữ, SN 1996), L.N.T. (nữ, SN 1982), chẩn đoán sốc bỏng, bỏng độ 2-3 diện rộng do nhiệt, ngạt khói, suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa do stress.

Bệnh nhân N.Q.H. (SN 1970), bị bỏng độ 3 diện rộng trên 80% do nhiệt, suy hô hấp và bệnh nhân N.T.T. (SN 1973) bỏng độ 3 diện rộng trên 51%, suy hô hấp.

...

Đến ngày 13/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận 5 bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện trong tình trạng mê, bỏng hô hấp. Cùng ngày, một bệnh nhân trong vụ cháy trên do thương tích nhẹ sau khi được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã xuất viện ngày 14/7.

Như vậy, trong tổng số 6 nạn nhân trong vụ cháy, có 5 người đã tử vong do bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ cháy được người dân ghi lại.

Trước đó, vào khoảng hơn 20h ngày 11/7, vụ cháy nổ đã bất ngờ xảy ra tại quán ăn số 56D Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều động phương tiện dập tắt đám cháy, đồng thời phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng ngạt khói và bỏng nhiệt.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, cả 6 bệnh nhân nhập viện đều có cùng địa chỉ tiếp nhận tại nơi xảy ra hỏa hoạn.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.vn