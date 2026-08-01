Vụ bé 3 tuổi hôn mê sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Cô giáo làm gì vào buổi trưa xảy ra sự việc?

Liên quan đến vụ việc cháu L.T.G.B. (3 tuổi, trú tại tổ dân phố Hải Thượng, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hôn mê sau buổi học can thiệp tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa gây xôn xao dư luận, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả điều tra, xác minh ban đầu, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Công an phường Hải Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của chị Hàn Thị Hằng - 33 tuổi (trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, là chủ lớp và cũng là giáo viên trực tiếp dạy cháu B.) và những người có liên quan để điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định, chị Hằng nhận dạy 20 cháu bé từ 2-13 tuổi có biểu hiện bị tăng động, tự kỷ tại lớp can thiệp, trong đó có cháu B. Vào ngày xảy ra sự việc (10/7), chỉ có một mình chị Hằng đảm nhận công việc dạy và chăm sóc 20 học sinh. Trưa cùng ngày, chị này cho 20 cháu vào một phòng và để các cháu ngủ trưa còn bản thân sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.

Cháu B. đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Sau khi ngủ trưa dậy thì cháu B. có biểu hiện uể oải, chậm chạp, mắt mở lờ đờ. Chị Hằng cũng phát hiện cháu B. có vết thâm trên vùng mạn sườn phải, nên đã báo cho chị Ngô Thị Ngọc Huyền (22 tuổi, mẹ cháu B.) đến cùng đưa cháu đi bệnh viện điều trị.

Quá trình làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương xác định, cháu B. đang trong tình trạng hôn mê, có vết thương tại vùng mạn sườn, nội tạng bị tổn thương. Ngoài ra cháu bé còn bị nhiễm adenovirus. Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

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Vụ việc có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích”. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Trước đó, chia sẻ trên báo VnExpress, chị Huyền cho hay cháu B. sinh non, chậm phát triển hơn so với bạn nên được gửi tới cơ sở giáo dục can thiệp của chị Hằng để học từ ngày 22/6. Học phí mỗi tháng là 5 triệu đồng.

Trong thời gian đi học, cháu B. nhiều lần trở về với các vết bầm tím. Đỉnh điểm là chiều ngày 10/7, khi đón con, chị H. phát hiện một vết bầm lớn tại vùng mạn sườn phải của con, kèm theo biểu hiện lờ đờ, tím tái, khó thở. Gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Lớp học nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Nghi ngờ bé bị bạo hành, gia đình chất vấn thì được giáo viên phụ trách lớp giải thích rằng các thương tích có thể do một học sinh khoảng 13 tuổi học cùng lớp gây ra. Gia đình đề nghị được xem lại camera an ninh nhưng phía cơ sở trả lời hệ thống camera hôm đó gặp trục trặc nên không thể trích xuất hình ảnh. Sau đó, gia đình cháu B. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự việc.

Báo Tiền Phong thông tin, theo lãnh đạo UBND phường Hải Bình, qua kiểm tra ban đầu xác định, cơ sở của chị Hằng tổ chức hoạt động trông giữ, can thiệp và hướng dẫn trẻ từ năm 2024. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký hoặc các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc tổ chức cơ sở can thiệp. Người phụ nữ khai có bằng chuyên môn sư phạm mầm non, từng tham gia một số khóa học và được cấp chứng chỉ liên quan đến giáo dục đặc biệt.

Căn phòng được sử dụng để tổ chức lớp trông trẻ không thuộc sở hữu của chị Hằng mà do một công ty thuê, bố trí làm nơi ở cho chồng của chị.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn