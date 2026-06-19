Vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ": 34 bị can là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp

Lực lượng chức năng lấy lời khai của các đối tượng liên quan

Tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra sáng 19/6, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội, đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ".

Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, đến nay cơ quan điều tra xác định có 27 công ty liên quan đến vụ án. Trong đó, Công an Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án tương ứng với 24 công ty. Đối với 3 công ty còn lại, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Phòng PC03 cho biết, ngay từ đầu quá trình điều tra, Ban chuyên án đã đặt ra yêu cầu làm rõ có hay không hành vi tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn cho các sai phạm xảy ra trong vụ án. Nếu có căn cứ xác định vi phạm, Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Thông tin về các bị can đã bị khởi tố, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết trong số 194 bị can, có 34 người giữ vai trò chủ tịch, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp. Các bị can chủ yếu trong độ tuổi từ 20 đến 40. Đáng chú ý, phần lớn giám đốc doanh nghiệp và nhân viên kinh doanh tham gia vụ án đều có trình độ cử nhân, trong đó có trường hợp giám đốc sinh năm 2000.

Qua quá trình xác minh, trích xuất dữ liệu và kiểm tra sổ sách của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng đề nghị những người bị hại trong vụ án chủ động đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội hoặc công an các phường nơi cư trú để trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Tác giả: Văn Long

Nguồn tin: phunuvietnam.vn