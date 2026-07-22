Vụ 37 lao động 6 tháng không lương: 27 cơ sở giết mổ ở Hà Tĩnh không đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Không đủ điều kiện nhưng vẫn phải cho hoạt động

Theo kết quả rà soát của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 33 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đang hoạt động. Tuy nhiên, chỉ có 6 cơ sở còn hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 21 cơ sở đã hết hiệu lực giấy chứng nhận và 6 cơ sở chưa được cấp giấy.

Dù không đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng cơ sở giết mổ tập trung Thạch Đồng và nhiều cơ sở khác trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đang hoạt động

Trao đổi với PV Văn Hóa, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Thú y Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết, mỗi ngày các cơ sở trên địa bàn thực hiện giết mổ trung bình khoảng 100 con trâu, bò; 500 con lợn và khoảng 200 con gia cầm.

Theo ông Nam, 6 cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm các cơ sở giết mổ tại phường Sông Trí và các xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Hương Sơn, Lộc Hà.

Được đầu tư, hoạt động hàng chục năm, tình trạng chung của các cơ sở giết mổ là hệ thống hạ tầng, nhà xưởng đã xuống cấp

21 cơ sở đã hết hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Đức Thọ, Thạch Đông, Đức Quang, Việt Xuyên, Mai Phụ, Trường Lưu, Nghi Xuân, Can Lộc, Gia Hanh, Thạch Hà, Cẩm Trung, Thạch Hương, Thạch Tân, Thạch Thắng, Đồng Lộc, Đức Đồng, Mai Phụ và Chợ kinh doanh giết mổ gia cầm tại phường Thành Sen.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, trước đây, việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thẩm quyền này được chuyển về Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong đó Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi là đơn vị tham mưu, tổ chức thẩm định.

Dù không đạt tiêu chuẩn nhưng yêu cầu thực tiễn vẫn phải "mắt nhắm, mắt mở" duy trì hoạt động các cơ sở giết mổ

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đơn vị đã rà soát toàn bộ các cơ sở giết mổ đang hoạt động trên địa bàn. Đối chiếu với các quy định tại Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28.11.2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), phần lớn cơ sở gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu về địa điểm sản xuất, kết cấu nhà xưởng, quy trình bố trí khu vực giết mổ, trang thiết bị, điều kiện vệ sinh và yêu cầu đối với người trực tiếp tham gia sản xuất.

Ông Nguyễn Hoài Nam cho hay, nhiều cơ sở giết mổ trên địa bàn Hà Tĩnh được hình thành từ hàng chục năm trước với quy mô nhỏ lẻ, hạ tầng xuống cấp nên khó đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn hiện hành nếu không được đầu tư, cải tạo. Tuy nhiên, do vẫn phải đáp ứng nhu cầu giết mổ phục vụ người dân, cơ quan chuyên môn chưa thể yêu cầu các cơ sở này dừng hoạt động.

... Hệ thống nhà xưởng tại các cơ sở giết mổ phần lớn đã hư hỏng, xuống cấp

Thiếu nguồn lực nâng cấp, nhiều cơ sở khó đáp ứng quy chuẩn

Thực tế ghi nhận tại các cơ sở giết mổ cũng cho thấy, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu nguồn lực để nâng cấp hạ tầng.

Theo ông Lưu Văn Vỹ - thành viên HTX kinh doanh giết mổ gia súc tập trung Thạch Đồng, cơ sở được xây dựng từ năm 2015 với tổng kinh phí đầu tư khoảng 2 tỉ đồng. Sau hơn 10 năm hoạt động và trải qua nhiều đợt mưa bão, nhiều hạng mục đã xuống cấp nhưng chưa có nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp.

"Mỗi ngày cơ sở chỉ giết mổ khoảng 30 con lợn, tiền công giết mổ là 30.000 đồng/con. Số lượng quá ít nên nguồn thu không đủ để duy trì hoạt động và tái đầu tư. Chúng tôi rất muốn sửa chữa, nâng cấp cơ sở nhưng chưa có nguồn vốn", ông Vỹ chia sẻ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh về thực trạng các cơ sở giết mổ; đồng thời đề nghị các địa phương hướng dẫn các chủ cơ sở từng bước khắc phục tồn tại, hoàn thiện các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo đại diện Chi cục, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và thú y, trong đó có các quy định liên quan đến điều kiện cơ sở giết mổ, cũng đang được các bộ, ngành rà soát, sửa đổi nhằm phù hợp hơn với thực tiễn.

Hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở giết mổ cũng chưa đảm bảo các yêu cầu điều kiện về môi trường

Thực trạng nhiều cơ sở giết mổ chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm diễn ra trong bối cảnh công tác kiểm soát giết mổ tại Hà Tĩnh cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Trước đó, Văn Hóa đã có bài viết phản ánh việc 37 lao động hợp đồng làm nhiệm vụ kiểm soát giết mổ trên địa bàn bị gián đoạn chi trả tiền công suốt 6 tháng do vướng cơ chế, chính sách sau khi các quy định cũ hết hiệu lực. Sau phản ánh của Văn Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương báo cáo, đề xuất phương án xử lý.

Khi 27/33 cơ sở giết mổ đang hoạt động trong điều kiện không đủ yêu cầu về an toàn thực phẩm, trách nhiệm của lực lượng kiểm soát giết mổ càng trở nên nặng nề hơn. Điều này cũng đặt ra yêu cầu các cơ quan chức năng Hà Tĩnh cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách để lực lượng kiểm soát giết mổ có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giết mổ và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá