Với vỏ bọc doanh nghiệp, Lê Thị Kim Nhung huy động gần 600 tỷ đồng cùng lời hứa “không rủi ro, không mất vốn"

Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm Lê Thị Kim Nhung (sinh năm 1983); Lê Thế Chín (sinh năm 1980, anh trai Nhung); Ngô Tiến Tiếp (sinh năm 1983, bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (sinh năm 1984, kế toán công ty).

Các đối tượng Lê Thị Kim Nhung, Hoàng Thị Tuyên, Ngô Tiến Tiếp và Lê Thế Chín (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An trên địa bàn tỉnh do một nhóm đối tượng điều hành có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên.

Cam kết “không rủi ro, không mất vốn”

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp thị thực.

Khoảng năm 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời điểm này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai người thuê nhà tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh làm văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc để huy động vốn.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều thông tin không đúng sự thật. Nhóm này giới thiệu doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cung ứng lao động, dịch vụ thị thực, đầu tư bất động sản và tài chính.

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Các hợp đồng đưa ra mức lợi nhuận từ 10-20% mỗi tháng, tùy theo số tiền đầu tư; đồng thời cam kết “không có rủi ro, không mất vốn”, nhà đầu tư có thể rút tiền sau khi thông báo trước 3 ngày.

Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An.

Lấy tiền người sau trả lãi cho người trước

Theo cơ quan công an, phần lớn số tiền huy động được Nhung và Tiếp sử dụng để giao dịch ngoại hối trên sàn Exness.

Do liên tục thua lỗ, nhóm này bị cáo buộc tiếp tục huy động tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước và có tiền tiếp tục đầu tư.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến khi vụ án bị phát hiện, nhóm bị can đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân.

Trong số tiền trên, nhóm này đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Hiện còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả, với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ án.

Tác giả: Trần Sáng

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn