Võ Hà Linh sau 2 tháng xóa xăm

Võ Hà Linh từng thừa nhận "hối hận" vì xăm hình. Ảnh: Võ Hà Linh/FB.

Hành trình xóa xăm của nhà sáng tạo nội dung Võ Hà Linh tiếp tục nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội khi cô vừa cập nhật kết quả sau nhiều lần điều trị. Trong bài đăng mới trên trang cá nhân Facebook vào ngày 27/7, nữ KOC khoe cận cảnh vùng bả vai, nơi từng có hình xăm lớn hình bông hoa, cho thấy các nét mực dần nhạt màu so với trước đây.

Qua hai hình ảnh trước - sau được chia sẻ, hình xăm ở bả vai vẫn còn rõ nhưng đã nhạt màu, với một số chi tiết mờ đi. Theo hình ảnh chụp cận cảnh vùng da sau khi thực hiện laser mà Võ Hà Linh đăng tải, bề mặt da cô không xuất hiện sẹo lồi hay tổn thương nghiêm trọng.

Trong phần chú thích, nữ KOC cho biết quá trình xóa xăm rất đau đớn. “Mới tia (laser) 2 lần. Tổng quan lúc tia rất đau nha. Tầm một tuần sau ngứa nhiều, có bong nhẹ, không sẹo, không rộp nước gì cả. Bác sĩ bảo còn tầm 10 lần nữa. Mình chưa biết kết quả như thế nào, nhưng mình biết ơn bác sĩ giúp sơn lại cuộc đời, xóa đi một phần sai lầm tuổi trẻ”, cô viết.

Cũng theo chia sẻ, quá trình này có thể kéo dài thêm một năm. Ở phần bình luận, cô cũng cho biết cố gồng trong lúc thực hiện xóa, tả trải nghiệm này là “đau muốn khóc”. Đây là cập nhật mới nhất kể từ khi nữ KOC công khai quyết định xóa toàn bộ hình xăm vào cuối tháng 5.

Hà Linh cập nhật hình ảnh về hành trình xoá loạt hình xăm lớn trên cơ thể, cho thấy vết mực dần mờ đi dù còn nhiều lần điều trị laser. Ảnh: Võ Hà Linh/FB.

Khi đó, Hà Linh cho biết bản thân có 4 hình xăm lớn ở lưng và cánh tay, được thực hiện từ khoảng 15 năm trước. Để xóa các hình này, cô chi khoảng 45 triệu đồng cho liệu trình gồm 11 lần điều trị laser. Ngay sau buổi đầu tiên, nữ KOC thừa nhận cảm giác đau vượt ngoài tưởng tượng.

...

Điều khiến quyết định này gây chú ý không nằm ở chi phí, mà ở lý do phía sau. Nữ KOC cho biết từng cảm thấy ngầu khi thực hiện những hình xăm này, song hiện nay lại thấy “rẻ tiền”.

“Từng thấy đẳng cấp, giờ thấy trẩu tre (ý chỉ hành vi ngông nghênh, bồng bột - PV)”, cô từng chia sẻ, đồng thời nhắn nhủ người trẻ cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định xăm những hình có kích thước lớn trên cơ thể. KOC khuyên khán giả trẻ xem video của mình trước khi để người thợ xăm đặt cây kim lên cơ thể, dù ở vị trí nào, với diện tích ra sao.

Hà Linh cũng cho biết khi trưởng thành, gu thẩm mỹ và môi trường làm việc khiến cô không còn cảm thấy những hình xăm phù hợp với hình ảnh bản thân. Theo nữ KOC, dù mặc trang phục hay sử dụng phụ kiện đắt tiền, cô vẫn cảm thấy thiếu tự tin vì các hình xăm lớn lộ ra trên cơ thể.

Sau khoảng 2 tháng, kết quả bước đầu cho thấy hình xăm lớn đã mờ đi đáng kể. Dù vậy, theo chia sẻ của Hà Linh, hành trình xóa xăm vẫn còn kéo dài trước khi các dấu mực có thể hoàn toàn biến mất.

Không chỉ Võ Hà Linh, nhiều người khác như ca sĩ Tóc Tiên, beauty blogger An Phương hay TikToker CiiN cũng tiến hành xóa xăm vì hối hận.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Đình Quân, khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết rất nhiều bệnh nhân gặp biến chứng sau xóa xăm đến khám và phải điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Quân, việc tạo ra một hình xăm có thể đơn giản, nhưng để xóa hình xăm thì không dễ và mất rất nhiều thời gian, chi phí. “Xóa xăm không đơn giản chỉ làm mất hình trên da mà phải đảm bảo không để lại sẹo hay ảnh hưởng đến cấu trúc của làn da”, bác sĩ giải thích.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: znews.vn