Vợ chồng Quang Hải mua biệt thự mới

Trên trang cá nhân ngày 24/7, Chu Thanh Huyền đăng tải bức ảnh vợ chồng cô và con trai Lido check-in trước căn nhà mới. Bài đăng nhanh chóng nhận được gần 18.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận chúc mừng từ bạn bè, người theo dõi.

Dù cặp đôi không chia sẻ chi tiết về bất động sản mới, nhiều dân mạng nhận ra căn biệt thự song lập của hai vợ chồng thuộc một dự án ở khu vực Đông Anh, Hà Nội, gần nơi bố mẹ Quang Hải sinh sống.

Gia đình Quang Hải chụp hình trước căn biệt thự mới mua. Ảnh: Chu Thanh Huyền/Facebook.

Trả lời bình luận của người quen, Chu Thanh Huyền cũng cho biết vợ chồng cô mua nhà từ năm ngoái song hiện mới quyết định chia sẻ với mọi người.

Đó cũng là lý do trong bức ảnh, các thành viên đều mặc trang phục mùa đông. Nàng WAG cũng hào hứng cho biết sẽ sớm tổ chức tiệc tân gia để mời mọi người chia vui.

Trước đó vào đầu tháng 1, Chu Thanh Huyền từng đăng tải một số hình ảnh chụp cùng chồng trước một căn nhà, chú thích: "Điều tuyệt vời". Màu sắc của bất động sản này khá giống biệt thự vừa khoe của cặp đôi.

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Hiện, vợ chồng Quang Hải và con trai vẫn sống trong căn chung cư cao cấp tại Hà Nội, được nam tiền vệ mua năm 2020. Đây cũng là nơi Chu Thanh Huyền ghi lại nhiều video chia sẻ cuộc sống gia đình.

Nhiều cảnh quay cho thấy không gian căn hộ rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu be, đen, trắng chủ đạo, lấy nhiều ánh sáng tự nhiên.

Hiện, Quang Hải và Chu Thanh Huyền là một trong những cặp đôi nổi tiếng và có thu nhập cao của làng bóng Việt. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu thành công của Quang Hải, Chu Thanh Huyền cũng tỏ ra là nàng WAG giỏi kiếm tiền khi kinh doanh online, thường xuyên khoe thu nhập ấn tượng.

Sau khi có con trai đầu lòng Lido vào tháng 7/2024, cặp đôi cũng mạnh tay đầu tư cho việc chăm sóc, nuôi dạy con khi chi tiền cho các dịch vụ như bảo mẫu, massage. Chu Thanh Huyền từng gây chú ý khi chia sẻ mức lương thuê bảo mẫu cho Lido là 20 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng.

Chu Thanh Huyền từng chia sẻ ảnh chụp trước một bất động sản giống với căn biệt thự vừa mua. Ảnh: @cth19_/Instagram.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn