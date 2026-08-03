Vợ chồng lục đục vì 300 triệu vay mua ô tô, tính toán thế nào mà ai cũng cản?

Mua ô tô để phục vụ chuyện đi lại là mục tiêu chung của không ít người, đặc biệt là các gia đình đã có con nhỏ. Tuy nhiên, mua ô tô bằng tiền hiện có và vay tiền để mua, lại là 2 bài toán hoàn toàn khác nhau. Bởi chi phí không chỉ nằm ở tiền mua ban đầu, sau đó còn phát sinh thêm tiền bảo dưỡng, thuê chỗ gửi xe, bảo hiểm,.... Thế nên cân nhắc kỹ là điều nên làm.

Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ cũng bày tỏ băn khoăn tương tự. Với khoản tiền 400 triệu hiện có, chồng cô muốn vay thêm 300 triệu mua xe, còn cô lại sợ gánh nợ, thế là 2 vợ chồng bất đồng.

Nguyên văn chia sẻ của cô (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, đa số mọi người đều đồng tình: Chỉ nên mua xe trong khoản tiền hiện có. Với 15-20 triệu để dành được hàng tháng, vợ chồng cũng cần tiết kiệm tiền để dự phòng, nếu vay tiền mua ô tô, cộng thêm chi phí nuôi xe nữa, e là 1 tháng không để được bao nhiêu.

“Có 400 triệu mà giờ lấy ra hết để mua ô tô đã là liều rồi, vì như thế là không còn tiền dự phòng nữa, mà lại còn vay thêm 300 triệu thì khả năng tài chính mong manh quá. Có việc là chẳng biết xoay đâu ra tiền. Cản chồng đi bạn ạ” - Một người bày tỏ.

“Nếu là mình thì mình không mua luôn. Giờ thiếu gì taxi, gọi 5-10 phút là có xe. 400 triệu mang đi mua ô tô thì không còn tiền tiết kiệm, mua xe cỡ 300 triệu để lại 100 triệu dự phòng thì cũng khó vì xe cũ cũng không bền, còn vay thêm 300 triệu thì thôi. Đang nuôi 2 con nhỏ mà chứ có phải độc thân, không vướng bận, không có gì phải lo đâu mà tất tay được, trong khi xe cộ cũng chỉ là tiêu sản” - Một người đồng tình.

“Quan trọng nhất là mục đích mua xe để làm gì? Nếu chỉ phục vụ đi lại hàng ngày hoặc về quê lễ Tết thì thôi, thuê xe hoặc đi taxi cho tiện, đỡ mệt đầu, đỡ tốn chi phí nuôi xe. Còn nếu mua xe để chạy taxi kiếm thêm thì lại là câu chuyện khác” - Một người chia sẻ.

“Nhà có 2 con rồi, vay thêm 300 triệu với vét sạch tiết kiệm để mua xe thì xác định là như nuôi 3 đứa con đấy mom ạ” - Một người bình luận.

3 điều cần lưu ý trước khi vay tiền mua ô tô

Sở hữu một chiếc ô tô đang trở thành mục tiêu của không ít gia đình, khi nhu cầu đi lại, phục vụ công việc hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng tăng. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến giá xe, bạn cũng cần cân nhắc kỹ bài toán tài chính nếu quyết định vay tiền mua xe. Một kế hoạch vay hợp lý sẽ giúp việc mua xe trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời không tạo áp lực quá lớn lên các khoản chi tiêu hằng tháng.

1. Xác định khả năng trả nợ trước khi quyết định mua xe

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Trước khi ký hợp đồng vay, bạn nên đánh giá lại tình hình tài chính cá nhân, bao gồm thu nhập ổn định mỗi tháng, các khoản chi tiêu cố định và số tiền dành cho việc trả góp. Ngoài ra, cũng cần dự trù thêm các chi phí đi kèm như bảo hiểm, bảo dưỡng, phí gửi xe, nhiên liệu hoặc các khoản phát sinh trong quá trình sử dụng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Một khoản vay phù hợp là khoản vay mà số tiền trả hàng tháng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát và tuyệt đối không ảnh hưởng quá nhiều đến quỹ tiết kiệm, dự phòng và ngân sách chi tiêu. Nếu không đảm bảo được điều đó, khả năng cao chiếc xe sẽ trở thành áp lực tài chính.

2. Lựa chọn khoản vay và thời hạn vay phù hợp

Khi vay mua ô tô, người mua thường có nhiều lựa chọn về số tiền vay, thời gian vay cũng như hình thức trả nợ. Thời hạn vay dài có thể giúp giảm số tiền cần thanh toán mỗi tháng, trong khi thời hạn vay ngắn hơn có thể giúp nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, điều quan trọng là lựa chọn phương án phù hợp với dòng tiền thực tế của bản thân.

Ngoài lãi suất, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ các điều khoản liên quan như cách tính lãi, thời gian ưu đãi, phí phát sinh hoặc các điều kiện đi kèm trong hợp đồng. Việc nắm rõ thông tin ngay từ đầu giúp người vay chủ động hơn trong kế hoạch tài chính và lựa chọn được giải pháp phù hợp với khả năng của mình.

3. Cân nhắc giá trị sử dụng của chiếc xe trong dài hạn

Ô tô không chỉ là phương tiện có giá trị cao. Vì vậy, trước khi vay tiền mua xe, bạn nên xác định rõ mục đích sử dụng: đi làm hằng ngày, phục vụ công việc, di chuyển cùng gia đình hay đơn giản là để cuộc sống tiện lợi, thoải mái hơn.

Việc lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ giúp tối ưu chi phí và tránh tình trạng mua xe vượt quá nhu cầu sử dụng. Một chiếc xe phù hợp không nhất thiết phải là mẫu xe đắt nhất, mà là chiếc xe đáp ứng tốt mục tiêu cá nhân trong khi vẫn đảm bảo sự cân bằng với kế hoạch tài chính lâu dài.

Vay mua ô tô có thể là một giải pháp giúp nhiều người sớm sở hữu phương tiện mong muốn thay vì phải chờ tích lũy đủ toàn bộ số tiền. Tuy nhiên, để quyết định này trở nên hiệu quả, bạn vẫn cần chuẩn bị kế hoạch tài chính rõ ràng, lựa chọn khoản vay phù hợp và cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng trước khi xuống tiền.

Tác giả: Ngọc Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn