Vingroup hỗ trợ 11.000 tỷ đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, xét nghiệm ADN, nuôi con liệt sỹ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại lễ phát động "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động tri ân trên phạm vi cả nước. Trong đó, doanh nghiệp sẽ xây dựng nhà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ con liệt sĩ và đầu tư hệ thống xét nghiệm ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: VGP)

Theo công văn số 588/2026/CV-TGD-VINGROUP ngày 20/7/2026 gửi Thủ tướng Chính phủ, Vingroup cho biết trong nhiều năm qua, tập đoàn luôn xác định công tác tri ân người có công với cách mạng là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội trọng tâm. Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm chăm lo đời sống người có công và thân nhân liệt sĩ.

Đáng chú ý, Vingroup đăng ký xây dựng và trao tặng nhà ở được trang bị đầy đủ bàn ghế, giường, tủ, tivi, tủ lạnh cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên cả nước.

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Tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng, mỗi suất hỗ trợ là căn hộ có diện tích 75 m²; tại các địa phương còn lại là nhà ở diện tích 100 m² (2 hoặc 3 tầng). Chương trình dự kiến triển khai từ nay đến ngày 27/7/2027. Trường hợp người thụ hưởng đã có nhà hoặc không có nhu cầu nhận nhà có thể lựa chọn nhận tiền mặt theo giá trị thị trường tại địa phương.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đề xuất hỗ trợ con dưới 18 tuổi của các liệt sĩ trên toàn quốc với mức 5 triệu đồng/người/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Ngoài các chính sách an sinh, Vingroup còn đăng ký hỗ trợ dây chuyền xét nghiệm theo công nghệ mới cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Pháp y Quốc gia (Bộ Y tế), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm phục vụ công tác phân tích, xét nghiệm ADN các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo Vingroup, việc đầu tư hệ thống xét nghiệm hiện đại sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", qua đó đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ và góp phần thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn