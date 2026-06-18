Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa gala “Tổ quốc bình yên”

Công tác tại Cục An ninh Điều tra, chị Nguyễn Thu Hiền tranh thủ đưa hai con gái đến tham quan triển lãm để hiểu hơn về công việc của bố mẹ. Chị cho biết rất vui khi thấy thương hiệu sữa gia đình gắn bó nhiều năm cũng xuất hiện tại sự kiện. “Các bé nhà mình đã dùng Vinamilk từ nhỏ, từ sữa bột Optimum đến sữa tươi, sữa chua. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn và có nhiều hương vị cho các con lựa chọn”, chị Hiền chia sẻ.