Việt Nam nằm trong top 3 tại Olympic Hóa học quốc tế 2026

Sáng sớm ngày 19/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, Kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) được tổ chức tại thủ đô Tashkent Uzbekistan từ ngày 10 đến ngày 19.7/2026. Kỳ thi có sự tham dự của 368 học sinh trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung gồm lí thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, qua đó thể hiện toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, cùng kỹ năng thực nghiệm hóa học chính xác.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự IChO 2026 gồm 4 học sinh và đạt thành tích xuất sắc với 4 HCV. Kết quả cụ thể như sau:

Các em Nguyễn Mạnh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội; Nguyễn Thế Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trần Hoàng Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội; em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cùng đoạt HCV.

Cả 4/4 học sinh Việt Nam đều đoạt HCV tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2026.

Xét về số lượng HCV, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng Nhất cùng với các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu (top 1 – 3) tại đấu trường Olympic Hóa học quốc tế, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây. Trong giai đoạn 2020–2026, đội tuyển Việt Nam đã giành 25 HCV, 3 Huy chương Bạc (HCB) trên tổng số 28 lượt học sinh tham dự, một trong những thành tích nổi bật của Việt Nam tại các kỳ IChO.

Thành tích của Đội tuyển Việt Nam tại IChO 2026 đã góp phần khẳng định chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của ngành giáo dục. Kết quả này cũng góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời tạo động lực để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hóa học và các ngành khoa học, công nghệ của đất nước.

Việt Nam nằm trong top 8 tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2026 ... Cùng ngày, Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) năm 2026 được tổ chức tại nước Cộng hòa Lithuania (Litva). Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi; kết quả, cả 4/4 học sinh đều đoạt HCB, gồm các em: Thân Đức Chính, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh; em Nguyễn Thành An, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; em Nguyễn Lương Thái Duy, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hà Nội – Amsterdam, TP Hà Nội; em Phùng Quang Hưng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, 3/4 Học sinh Việt Nam xếp trong top 7 HCB, và tổng điểm Đoàn Việt Nam vẫn duy trì trong top 8 các đoàn tham dự kỳ thi.

Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 37 được tổ chức tại Vilnius, thủ đô nước Cộng hòa Lithuania từ ngày 12/7 đến ngày 19/7/2026 có 86 đoàn tới từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 6 đoàn quan sát viên) cùng gần 300 thí sinh dự thi. Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) thường được coi là kỳ thi quốc tế toàn diện hàng đầu về khoa học tự nhiên cấp THPT trên Thế giới, đòi hỏi kiến thức tổng hợp về Toán ứng dụng - Lý - Hóa - Sinh - Môi trường cùng các kỹ năng phòng thí nghiệm thiết yếu, trải rộng từ cấp phân tử, cơ thể tới hệ sinh thái và sinh quyển. Thành tích này tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng mà các Đội tuyển học sinh Việt Nam đạt được tại các kỳ thi Olympic quốc tế trong năm 2026 nói riêng và trong các năm gần đây, đó là thành tích cao ở tất cả các môn Việt Nam cử đội tuyển dự thi. Kết quả tại Olympic Sinh học Quốc tế tiếp tục khẳng định định hướng đúng đắn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và hội nhập quốc tế về công tác đào tạo, đánh giá học sinh năng khiếu theo mặt bằng tiên tiến của quốc tế.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân