Vì sao giá rẻ không còn là yếu tố quyết định khi đặt xe công nghệ?

Người dùng có xu hướng ưu tiên dịch vụ đáp ứng nhanh nhu cầu di chuyển hơn là chênh lệch nhỏ về giá cước.

Khi “vài nghìn đồng” không còn là yếu tố quan trọng

2 giờ sáng, sau khi xem xong trận đấu World Cup, anh Minh Quân (31 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm bạn rời quán cà phê để về nhà. Thay vì mở nhiều ứng dụng để so sánh giá như trước đây, anh đặt xe ngay trên nền tảng quen thuộc Green SM.

“Điều tôi cần nhất là có xe nhanh để về nhà. Chênh lệch vài nghìn đồng không còn quan trọng”, anh Quân chia sẻ.

Câu chuyện của anh Quân đang ngày càng phổ biến và phản ánh sự thay đổi diễn ra khá rõ trong hành vi người tiêu dùng. Khi dịch vụ gọi xe đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống đô thị, khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn tới trải nghiệm thuận tiện, ổn định và đáng tin cậy.

Trải nghiệm ổn định đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới trên thị trường gọi xe công nghệ.

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, chuyên gia nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường gọi xe Việt Nam đang trưởng thành hơn.

“Khi mức chênh lệch giá giữa các nền tảng không còn quá lớn, người dùng sẽ có xu hướng ưu tiên những dịch vụ giúp họ tiết kiệm thời gian, giảm căng thẳng và mang lại sự chủ động trong cuộc sống hàng ngày. Doanh nghiệp nào duy trì được trải nghiệm ổn định sẽ có nhiều cơ hội tạo dựng sự gắn bó lâu dài với khách hàng”, ông nhận định.

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Chất lượng dịch vụ định hình lại cuộc chơi

Sự thay đổi trong nhu cầu người dùng cũng kéo theo sự thay đổi trong chiến lược phát triển của các ứng dụng gọi xe. Nếu như trước đây, ưu đãi và khuyến mại là công cụ thu hút khách hàng, thì hiện nay, năng lực vận hành và chất lượng dịch vụ ngày càng trở thành yếu tố tạo nên khác biệt.

Xu hướng này cũng phản ánh khá rõ trên thị trường. Theo số liệu quý I/2026, Green SM hiện dẫn đầu thị phần gọi xe tại Việt Nam. Đây là một minh chứng cho việc người dùng ngày càng coi trọng chất lượng trải nghiệm bên cạnh yếu tố giá bởi Green SM nổi tiếng là thương hiệu có chuẩn mực dịch vụ 5 sao.

Lợi thế của Green SM đến từ mô hình vận hành đội xe điện đồng nhất, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất lượng phương tiện và dịch vụ, từ độ sạch sẽ của xe, khả năng vận hành ổn định cho tới chất lượng phục vụ của đội ngũ tài xế.

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Q&Me cho thấy thời gian xác nhận chuyến trung bình của Green SM chỉ khoảng 19 giây, đáp ứng hiệu quả nhu cầu di chuyển trong nhiều khung giờ cao điểm.

Xe điện mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái, sạch sẽ và hạn chế tiếng ồn trong môi trường đô thị.

Ngoài tốc độ kết nối, theo chuyên gia Nguyễn Trọng Hùng, trải nghiệm trên xe điện cũng tạo nên sự khác biệt nhờ khả năng vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn và không có mùi nhiên liệu. Đây là những yếu tố ngày càng được người dùng đô thị quan tâm khi lựa chọn dịch vụ gọi xe.

“Trong bối cảnh thị trường chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, những doanh nghiệp duy trì được trải nghiệm ổn định và nhất quán như Green SM sẽ có nhiều cơ hội giữ chân khách hàng trong dài hạn”, ông Hùng đánh giá.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Phụ nữ mới