VEC hợp tác chiến lược với 14 đối tác trong nước và quốc tế

14 đối tác chiến lược bao gồm các tổ chức xúc tiến như Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM), cùng các thương hiệu danh tiếng trong lĩnh vực hạ tầng tổ chức - vận hành sự kiện triển lãm như UPGroup Asia, Momentus Technologies, Henoto Worldwide, GL Events, Công ty Cổ phần Triển lãm Hàng không Việt Nam (VIAExpo), Công ty TNHH Hồng Hạc, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nghị Tín; bên cạnh đó là các đối tác logistic toàn cầu: APT Freight & Logistics Group, AEL Vietnam - Asia Expo Logistics Vietnam, Rogers Asia, Tradelinks Logistics & Services Co., Ltd.

Lễ ký kết đánh dấu sự tích hợp đồng bộ và toàn diện trong hệ sinh thái đối tác chiến lược của VEC, bao gồm đơn vị thuộc Nhà nước như Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch nhằm gắn kết triển lãm với quảng bá du lịch quốc gia, đến kênh kết nối quốc tế ICHAM, năng lực tổ chức sự kiện công nghệ cao từ các đối tác trong nước và quốc tế như VIAE và GL Events… VEC cũng định hình chuẩn mực vận hành hiện đại thông qua giải pháp số hóa cùng Momentus Technologies, thi công gian hàng bền vững chuẩn quốc tế từ Henoto, cùng hệ thống hạ tầng điện, khí nén thiết yếu của Hồng Hạc và Nghị Tín. Đặc biệt, mạng lưới logistics đa tầng gồm APT, Rogers Asia, AEL và Tradelinks đảm bảo khả năng đáp ứng mọi quy mô triển lãm.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và 14 đối tác ngày 30/07/2026 đánh dấu bước tiến mới trong việc hoàn thiện hệ sinh thái ngành triển lãm, sự kiện.

Thông qua 3 đợt ký kết liên tiếp trong vòng chưa đầy 6 tuần, với 24 đối tác lớn cho thấy tốc độ và sự nhất quán trong chiến lược phát triển đối tác của VEC để kiến tạo nên hệ sinh thái toàn diện, đưa VEC trở thành điểm đến của các sự kiện triển lãm quy mô toàn cầu và nhận được sự công nhận của quốc tế về năng lực vận hành toàn trình.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), cho biết: “Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa VEC và 14 đối tác không chỉ mở rộng vòng kết nối của VEC, mà còn kiến tạo nền tảng kết nối vững chắc giữa các doanh nghiệp có chung tầm nhìn và sứ mệnh. VEC tin tưởng rằng, sự cộng hưởng giữa cơ chế chính sách, nền tảng hạ tầng, kinh nghiệm tổ chức và năng lực vận hành của các đối tác sẽ tạo nên những sự kiện có tầm ảnh hưởng khu vực và thế giới, góp phần gia tăng quy mô và chất lượng nền kinh tế giao thương toàn cầu”.

Với 3 đợt ký kết được tổ chức thành công, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới đối tác từ các nhà tổ chức triển lãm, đơn vị cung ứng dịch vụ, đến các Phòng Thương mại, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đầu tư.

Với định hướng "Hợp tác chiến lược - Thiết lập chuẩn mực - Dẫn dắt tương lai", VEC kiên định với mục tiêu đồng hành mạnh mẽ cùng các nhà tổ chức, các đơn vị cung ứng dịch vụ để nâng tầm quy mô và vị thế của các triển lãm chuyên ngành tại Việt Nam, hướng tới xây dựng mô hình hệ sinh thái sự kiện và triển lãm toàn trình đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Tại đây, các đối tác và nhà tổ chức quốc tế có thể dễ dàng tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu đã qua kiểm định nghiêm ngặt của VEC.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là tổ hợp triển lãm hàng đầu Đông Nam Á với tổng diện tích hơn 90ha. Mang sứ mệnh “Đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới về Việt Nam” – VEC hướng tới trở thành trung tâm kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến triển lãm và sự kiện hàng đầu khu vực châu Á.

Về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC): là tổ hợp triển lãm hàng đầu Đông Nam Á với tổng diện tích hơn 90 ha. Là điểm đến của những sự kiện tầm cỡ quốc gia - quốc tế, VEC theo đuổi sứ mệnh “Đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới về Việt Nam” - trở thành cửa ngõ giao thoa, nơi tinh hoa toàn cầu hội tụ và bản sắc Việt Nam lan tỏa năm châu, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới. (https:/vec.global)

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch: Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hoạt động của Quỹ tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ: xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài qua sự kiện, truyền thông và nền tảng số; hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch; và hỗ trợ truyền thông du lịch trong cộng đồng.

ICHAM - Italian Chamber of Commerce in Vietnam (Chamber): Thành lập năm 2008, ICHAM là tổ chức cộng đồng doanh nghiệp Ý tại Việt Nam, có vai trò tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Chamber được Chính phủ Ý công nhận là thành viên của Assocamerestero - Hiệp hội các Phòng Thương mại Ý ở nước ngoài. ICHAM đã xây dựng mạng lưới hơn 100 hội viên doanh nghiệp (tính đến 2022) và tiếp tục mở rộng. (https://icham.org/)

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Momentus Technologies: là nhà cung cấp toàn cầu hàng đầu về giải pháp quản lý, nền tảng dữ liệu cho phép vận hành địa điểm và sự kiện toàn trình, phục vụ trung tâm hội nghị - triển lãm, giáo dục đại học, doanh nghiệp, sân vận động - nhà thi đấu và trung tâm nghệ thuật - văn hóa. Thành lập năm 1985, Momentus có trụ sở tại Hoa Kỳ và chi nhánh trên toàn cầu. (https://gomomentus.com/fr)

Công ty CP Triển lãm Hàng không Việt Nam: Triển lãm Quốc tế Hàng không Việt Nam (VIAE) quy tụ khoảng 200 gian hàng của hơn 100 đơn vị trưng bày mô hình máy bay tư nhân, hàng không dân dụng, công nghệ an ninh hàng không, nội thất máy bay, thiết bị phụ tùng và vật liệu ngành hàng không vũ trụ. VIAE còn có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đến từ Mỹ, Canada, Nga, châu Âu và khu vực châu Á, trong đó có Airbus.

UPGroup Asia: là công ty quản lý và tổ chức sự kiện toàn diện hàng đầu tại Singapore và khu vực Châu Á. Đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp trọn gói, từ thiết kế, lập kế hoạch, sản xuất kỹ thuật đến quản lý địa điểm và nội dung sáng tạo cho các hội nghị, sự kiện lớn. (https://www.upgroup.asia/)

Công ty TNHH Hồng Hạc được thành lập vào năm 2001 là đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành thi công, cho thuê, lắp đặt thiết bị điện công nghiệp cho các showroom, gian hàng triển lãm và các công trình xây dựng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nghiệm ngặt cũng như mức độ an toàn cao nhất. (https://honghac.com/ )

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nghị Tín được thành lập từ năm 2004 phát triển thị trường các dòng máy móc và thiết bị công nghiệp tiên tiến, cung cấp, lắp đặt hệ thống khí nén phục vụ công nghiệp và sự kiện/triển lãm quy mô lớn (khí nén là hạ tầng bắt buộc cho các gian hàng máy móc, công nghiệp, chế biến thực phẩm... khi trưng bày thiết bị vận hành thực tế) và các giải pháp thiết bị tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. (https://nghitin.net/)

Henoto Worldwide là nhà thầu triển lãm quốc tế chuyên về thiết kế và thi công gian hàng theo yêu cầu (custom stand), quản lý toàn bộ quy trình từ thiết kế sáng tạo đến lắp đặt tại chỗ. Thông qua mạng lưới quốc tế trải khắp 5 châu, Henoto có thể triển khai dự án trên toàn cầu - từ Hoa Kỳ, Dubai, Thượng Hải, Frankfurt, Mexico City, Việt Nam đến Las Vegas. Henoto có năng lực thiết kế – thi công gian hàng chuyên nghiệp tại các hội chợ hàng đầu thế giới, đảm bảo gian hàng vừa thể hiện bản sắc thương hiệu vừa tạo cơ hội kinh doanh mới.Vận hành theo triết lý bền vững "The Neutral Way" - dùng gian hàng module, quy trình chứng nhận giảm phát thải CO₂ cam kết phát triển bền vững trong thi công gian hàng - phù hợp xu hướng ESG mà nhiều triển lãm quốc tế đang yêu cầu. (https://www.henoto.com/)

APT Freight & Logistics Group hiện diện tại Trung Quốc, Hong Kong, Pakistan, Thái Lan và Việt Nam, kết nối với mạng lưới đại lý logistics triển lãm & sự kiện chuyên biệt toàn cầu. Ra đời từ năm 2008 để cung cấp dịch vụ logistics chuyên biệt cho ngành MICE, APT từng là đơn vị vận chuyển/xử lý hàng hoá chính thức cho Singapore Airshow - 01 trong 03 triển lãm hàng không lớn nhất thế giới. (https://www.aptshowfreightlogistics.com/)

AEL Vietnam - Asia Expo Logistics Vietnam: Thành lập tháng 4/2011, AEL - Asia Expo Logistics - là một trong những nhà cung cấp giải pháp vận tải và logistics tích hợp hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. AEL là thành viên của Hiệp hội Logistics Triển lãm Quốc tế (IELA), Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thế giới (WCA) và Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA). AEL là đối tác onsite handling nội địa hiểu rõ quy trình hải quan, vận hành tại Việt Nam để xử lý phần lớn khối lượng hàng hoá triển lãm hàng ngày. (https://www.aelvn.com/)

Rogers Asia là liên minh các công ty Rogers từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam, mạng lưới liên quốc gia để chuyển giao logistics liền mạch khắp châu Á và thế giới, với kinh nghiệm kết hợp hơn 100 năm trong logistics triển lãm, vận tải và giải pháp vận chuyển. (https://rogers-asia.com/)

Tradelinks Logistics & Services Co., Ltd là công ty logistics Việt Nam chuyên phục vụ ngành hội chợ - triển lãm, có trụ sở tại Hà Nội từng là đối tác logistics chính thức cho các sự kiện như triển lãm nghệ thuật đặc biệt "Trời, Non, Nước" và Vietnam Expo 2025. (https://tradelinkslogistics.com/ )

GL events là tập đoàn quốc tế của Pháp (thành lập 1978, trụ sở tại Lyon), hoạt động trên 3 mảng cốt lõi: LIVE (tư vấn, thiết kế, vận hành sự kiện), VENUES (quản lý địa điểm) và EXHIBITIONS (tổ chức triển lãm). Với mạng lưới hơn 90 văn phòng, mỗi năm tổ chức hơn 480 triển lãm/sự kiện độc quyền, quản lý hơn 60 địa điểm và dàn dựng hơn 4.200 sự kiện trên toàn cầu.

Cuối năm 2025, GL events chính thức thành lập Công ty TNHH GL events Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng hiện diện lâu dài tại thị trường MICE Việt Nam và tăng tốc chiến lược tại Đông Nam Á. (https://www.gl-events.com/en)

Tác giả: PV

Nguồn tin: congly.vn