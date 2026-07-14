Vẽ 'hồ sơ hoa hậu' để dụ khách trả s.e.x t.o.u.r g.i.á 150 triệu đồng

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau hơn 3 tháng xác lập chuyên án, đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên Telegram, do Nguyễn Thị Thảo, 26 tuổi, trú Thanh Hóa và Vi Thị Nụ, 21 tuổi, trú Bắc Ninh, điều hành đã bị triệt phá. Hai người này đã bị khởi tố về hành vi Môi giới mại dâm, theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quy trình hoạt động của đường dây diễn ra trên không gian mạng, từ quảng cáo, kết nối đến giao dịch. Thảo là chủ mưu các hội nhóm Telegram, Nụ đóng vai trò môi giới tích cực.

Nguyễn Thị Thảo trả lời thẩm vấn điều tra viên. Ảnh: Công an cung cấp



Trong các nhóm kín như "Rachel Premium Edition", thông tin về mỗi cô gái được đăng tải dưới dạng như "hồ sơ cá nhân". Chẳng hạn, có người được giới thiệu là "sinh viên ngoại ngữ", kèm loạt ảnh chân dung, ảnh mặc bikini và thông tin hình thể cao 1m63, nặng 47 kg, số đo 87-61-90. Nội dung quảng cáo nhấn mạnh "mặt xinh, thông minh cuốn hút", có thể giao tiếp song ngữ Anh - Trung và đang ở Hà Nội, "có review tốt". Giá dịch vụ được ghi cụ thể 6 triệu đồng cho nửa ngày và 12 triệu đồng qua đêm.

Ở các bài đăng khác, danh xưng còn được "nâng cấp" để tăng sức hút. Một cô gái được giới thiệu là hoa hậu tại 3 cuộc thi, chiều cao 1m73, 51 kg, số đo 92-62-94 và gắn nhãn "độc quyền".

Một số cô gái bán dâm được nhóm của Thảo "dựng hồ sơ" hoa hậu, sinh viên. Ảnh: Công an cung cấp.

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Cơ quan điều tra nhận định, phần lớn các danh xưng này do "má mì" tự xây dựng nhằm đánh vào tâm lý khách hàng, tăng độ tin cậy để họ sẵn sàng chi trả mức phí cao. Việc có hay không những người nổi tiếng tham gia cần được kiểm chứng từ nhiều nguồn, hiện tại chưa thể khẳng định.

Thông tin về các cô gái trong đường dây được Thảo phân loại theo ngoại hình, mức độ nổi tiếng để phục vụ từng nhóm khách khác nhau. Để được tham gia vào các nhóm Telegram do Thảo quản lý, khách phải đóng phí hội viên, với nhóm "bình thường" là 500.000 đồng, 2 triệu đồng cho nhóm "cao cấp". Giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng mỗi lần "tàu nhanh" đến 150 triệu đồng cho tour du lịch 2-5 ngày.

Với hình thức "đi tour", khách phải chuyển tiền đặt cọc trước, phần còn lại do môi giới đứng ra thương lượng với người bán dâm rồi hưởng chênh lệch, giá trung bình một ngày khoảng 20 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết các giao dịch chủ yếu thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền điện tử USDT, liên lạc bằng ứng dụng nhắn tin bảo mật, địa điểm thực hiện hành vi mua dâm không cố định, do các bên tự thỏa thuận. Cách thức hoạt động này khiến quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn.

Công an Hà Tĩnh đang tập trung làm rõ hành vi của những người môi giới. Đối với người bán dâm, theo quy định, hành vi này chỉ bị phạt hành chính khi bị bắt quả tang, vì vậy nhà chức trách đang lập danh sách những người liên quan và chuyển thông tin đến công an các địa phương để phối hợp quản lý.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress