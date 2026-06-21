Va chạm giao thông trên Quốc lộ 1, hai người tử vong

Thông tin ban đầu, khuya 20/6, N.V.H. (SN 2002, ngụ xã Phong Hoà) điều khiển xe ôtô chở theo L.D.P. (SN 2002, ngụ phường Thanh Đức), lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long. Ôtô lưu thông đến Km 2047 thì xảy ra va chạm với xe máy đang dừng cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến H.N.A.V. (SN 2005, ngụ xã Long Hồ), người ngồi sau xe máy tử vong. N.H.T. (SN 2004, ngụ phường Phước Hậu), thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn.

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Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, xe máy do T. cầm lái đang dừng đèn đỏ thì va chạm với ôtô lưu thông cùng chiều từ phía sau.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân