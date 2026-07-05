Ukraine tấn công trực thăng Nga trên biển Azov và loạt mục tiêu ở Lugansk, Donetsk

Ảnh minh hoạ: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine/Facebook.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform tối 4/7 cho biết thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine đăng tải cùng ngày trên Facebook.

Theo đó, một trực thăng của Liên bang Nga đã bị tấn công trên vùng biển Azov. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được xác định.

Ngoài ra, một cây cầu đường sắt bắc qua sông Siverskyi Donets gần thị trấn Stanytsia Luhanska cũng bị tấn công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các lực lượng của Liên bang Nga Nga sử dụng cây cầu này để vận chuyển binh sĩ, vũ khí, đạn dược và các vật tư hậu cần.

Bên cạnh đó, hai sở chỉ huy của Liên bang Nga tại khu vực Shakhtarsk thuộc tỉnh Donetsk, một kho chứa thiết bị bay không người lái (UAV) tại Tytarivka, một cơ sở sửa chữa tại Starobilsk và một kho chứa nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn tại Lugansk cũng đã bị tấn công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine Các lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận rằng trong đêm 4/7, trong khuôn khổ các hoạt động nhằm làm suy giảm tiềm lực quân sự và kinh tế của quân đội Liên bang Nga, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công kho cảng dầu mỏ “St. Petersburg” tại tỉnh Leningrad của Liên bang Nga.

Một đòn tấn công trực tiếp đã đánh trúng mục tiêu, sau đó gây ra hỏa hoạn trong khuôn viên kho cảng. Mức độ thiệt hại hiện đang được đánh giá.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine Các lực lượng vũ trang Ukraine, kho cảng dầu mỏ “St. Petersburg” là một trong những cảng trung chuyển các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất khu vực Baltic.

Công suất thiết kế của cơ sở này đạt 12,5 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ mỗi năm và hệ thống bồn chứa có tổng dung tích khoảng 441.000 m³.

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Kho cảng này được sử dụng để bảo đảm nguồn cung cho các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga.

Bức ảnh được cho là ghi lại hiện trường sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào Bến cảng Dầu mỏ St. Petersburg ngày 4/7/2026. Exilenova_plus/Telegram

Theo báo The Kyiv Independent ngày 4/7, St. Petersburg, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.100 km và là quê hương của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hiếm khi trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine trong suốt cuộc xung đột quy mô lớn, do thành phố có ý nghĩa lịch sử này được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không dày đặc của Nga.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, những tiến bộ về công nghệ thiết bị bay không người lái của Ukraine đã giúp các cuộc tấn công xuyên thủng hệ thống phòng không hiệu quả hơn, đánh trúng nhiều mục tiêu tại các thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt, trong đó có Moskva và St. Petersburg.

Cuộc tấn công mới nhất này được cho là nhằm vào St. Petersburg diễn ra chỉ một tháng sau khi lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc tập kích vào thành phố này đúng vào thời điểm ông Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, và chỉ vài ngày sau khi Liên bang Nga tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Kiev vào đêm 1, rạng sáng 2/7.

Cuộc tấn công mới nhất này còn diễn ra ngay sau khi Tổng thống Putin cảnh báo mở rộng vùng đệm an ninh nếu Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga (xem video dưới đây).

Theo kênh RT, ngày 3/7, Tổng thống Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến thăm một sở chỉ huy dã chiến, nơi ông làm việc cùng các chỉ huy quân sự cấp cao và quan chức Bộ Quốc phòng.

Tại đây, Tổng thống Putin được báo cáo về đà tiến quân của quân đội Liên bang Nga ở Donbass, bao gồm việc giành quyền kiểm soát Konstantinovka, thành trì chiến lược quan trọng của Kiev.

Ông Putin cảnh báo: “Đối phương càng tìm cách tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn nhằm vào các mục tiêu dân sự của chúng ta… thì vùng đệm an ninh mà chúng ta buộc phải thiết lập trên lãnh thổ tiếp giáp sẽ càng rộng hơn”

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Báo Tin tức