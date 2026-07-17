Tuyển Việt Nam thắng 6-0, báo Indonesia khuyên đội nhà “hãy cẩn thận” ở AFF Cup

Chỉ còn một tuần nữa, AFF Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Đây chính là thời điểm mà truyền thông Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt tới sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV John Herdman tại vòng bảng.

Trang Bola vừa tỏ ra lo lắng cho đội nhà với bài viết có tiêu đề: “Hãy cẩn thận đấy, John Herdman! Việt Nam đang rất quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup 2026 lần thứ hai liên tiếp”. Bài viết này cho rằng tuyển Việt đang có sự chuẩn bị rất kỹ thông qua các trận giao hữu ở Hàn Quốc, đây là điều khiến Indonesia phải lo lắng. Cây bút Gerendo Pradigdo cũng không quên đề cập tới chiến thắng 6-0 mới đây của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

“Việt Nam đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về AFF Cup 2026, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 26/8. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia, John Herdman, cần phải chú ý đến lời cảnh báo này.

Trong khi John Herdman vẫn đang chọn lựa đội hình tốt nhất từ 50 cầu thủ tại trại huấn luyện ở Bali, HLV bên phía tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik đã hoàn thiện đội hình của mình tại trại huấn luyện ở Hàn Quốc.

Chiến thuật gia đến từ xứ sở nhân sâm đã tổ chức ba trận đấu thử nghiệm chống lại các câu lạc bộ từ hạng 1-3 của Hàn Quốc. Kết quả là tuyển Việt Nam đã giành được ba chiến thắng trước Siheung FC với tỷ số 6-0 (K-League 3), Yongin FC 2-1 (K-League 2) và Gangwon FC 2-1 (K-League 1)” – trang Bola nhấn mạnh.

Báo Indonesia khuyên đội nhà phải cảnh giác trước tuyển Việt Nam.

Ngoài việc nhắc tới tuyển Việt Nam, trang Bola cũng trích phát biểu của chuyên gia bóng đá Gusnul Yakin, cho rằng Việt Nam và Singapore là 2 đối thủ khó nhằn nhất với Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2026.

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Theo Bola, HLV John Herdman vẫn chưa thử nghiệm đội hình mạnh nhất của mình cho AFF Cup trong một trận giao hữu. Huấn luyện viên người Anh cần xây dựng sự ăn ý giữa các cầu thủ và một tầm nhìn chơi bóng thống nhất, vững chắc.

"Ngay từ đầu, John Herdman đã biết những thách thức trong việc xây dựng đội hình cho AFF Cup 2026. Ông ấy chỉ có thể sử dụng các cầu thủ từ Super League," – Bola trích phát biểu của chuyên gia bóng đá Gusnul Yakin.

“Những đối thủ khó nhằn nhất của tuyển Indonesia không chỉ là Việt Nam. Họ còn bao gồm Singapore, một đội bóng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Đội bóng ở Đảo quốc Sư tử cũng là một trong những đội tham dự Asian Cup 2027” – Bola nhấn mạnh.

"Vì vậy, tôi nghĩ John Herdman cũng phải cân nhắc đến sức mạnh của Singapore, điều này có thể gây khó khăn cho tiến trình của đội tuyển quốc gia Indonesia.

"Xét đến sự khác biệt về công tác chuẩn bị giữa Việt Nam và Indonesia, tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ kết thúc ở vị trí thứ hai bảng. Miễn là Singapore không trở thành ngựa ô gây khó khăn cho chúng ta," Bola tiếp tục trích quan điểm của chuyên gia Gusnul Yakin.

Tuyển Việt Nam vẫn sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup 2026.

Tại AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam nằm bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Trong khi đó bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào. Đáng chú ý, AFF Cup là đấu trường mà Indonesia sắm vai “vua về nhì”, với việc từng 6 lần vào tới chung kết nhưng chưa một lần lên ngôi.

Với tuyển Việt Nam, toàn đội sẽ có một trận giao hữu gặp Myanmar vào ngày mai (18/7) trước khi chính thức bước vào AFF Cup 2026.

Tác giả: Tiểu Lâm Mộc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn