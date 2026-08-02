Từng lĩnh án chung thân, tướng cướp khét tiếng Hoàng 'Bác Sĩ' lại tiếp tục 'sa lưới'

Liên quan vụ cướp giật tài sản xảy ra trên đường Đào Duy Anh (phường Đức Nhuận, Tp.HCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972, ngụ phường Bình Thạnh) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Hoàng "Bác Sĩ" khi bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, Hoàng chính là đối tượng từng gây ám ảnh một thời với biệt danh Hoàng "Bác Sĩ", cầm đầu băng nhóm chuyên săn người vừa rút tiền ngân hàng để cướp giật. Dù từng bị tuyên án chung thân và được đặc xá trở về địa phương, người này vẫn tiếp tục phạm tội.

Từ con nhà bác sĩ đến "trùm" băng cướp

Nguyễn Huy Hoàng sinh ra trong gia đình có truyền thống học thức, cha là bác sĩ nên được giới giang hồ gọi bằng biệt danh Hoàng "Bác Sĩ". Tuy nhiên, thay vì theo con đường lương thiện, Hoàng sớm sa ngã và tổ chức băng nhóm chuyên cướp giật tài sản.

Để thực hiện các phi vụ, Hoàng tập hợp nhiều đàn em, phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Một số đối tượng ăn mặc lịch sự, giả làm khách vào ngân hàng để theo dõi những người rút số tiền lớn. Khi phát hiện "con mồi", cả nhóm lập tức bám theo, chờ thời cơ ra tay rồi dùng xe máy tốc độ cao tẩu thoát.

Theo hồ sơ vụ án, băng nhóm của Hoàng từng gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn Tp.HCM. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm này thực hiện gần 10 vụ cướp, chiếm đoạt khoảng 750 triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Một trong những vụ án điển hình xảy ra năm 2007, khi các đối tượng theo dõi một phụ nữ vừa rút tiền tại ngân hàng rồi áp sát cướp giỏ xách giữa đường. Sau quá trình truy xét, Công an Tp.HCM lần lượt bắt giữ các thành viên trong băng nhóm.

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Tháng 5/2008, TAND Tp.HCM tuyên phạt Nguyễn Huy Hoàng mức án tù chung thân về tội Cướp giật tài sản. Các đồng phạm nhận mức án từ 14 đến 20 năm tù.

Cảnh sát dựng lại hiện trường vụ cướp giật túi xách (Ảnh: Công an cung cấp).

"Ngựa quen đường cũ"

Theo Công an Tp.HCM, Hoàng được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và ra tù vào năm 2021. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm trở về địa phương, người này tiếp tục bị cáo buộc gây ra vụ cướp giật gây xôn xao dư luận.

Rạng sáng 2/5, Hoàng điều khiển xe máy trên đường Đào Duy Anh thì phát hiện ông H.H.N. chở vợ, trên xe có treo túi xách. Đối tượng lập tức áp sát, giật chiếc túi rồi tăng ga bỏ chạy.

Không chấp nhận mất tài sản, ông N. lao xe đuổi theo và bám được vào người Hoàng. Trong lúc tìm cách tẩu thoát, đối tượng vẫn tăng tốc khiến nạn nhân bị kéo lê trên mặt đường một quãng dài.

Chỉ đến khi xe của Hoàng bị ngã trước một ngôi nhà trên đường Đào Duy Anh, lực lượng an ninh cơ sở cùng người dân mới kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận hành vi cướp giật. Với nhiều tiền án cùng việc tiếp tục phạm tội sau khi chấp hành xong án phạt, cơ quan điều tra xác định bị can thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm và đã khởi tố, bắt tạm giam để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn