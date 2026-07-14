Từ tháng 7, những trường hợp sau đây phải đổi giấy phép lái xe, người dân cần nắm rõ

Mới đây, Bộ Công an ban hành Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/7/2026 - thời điểm Thông tư 108/2026/TT-BCA chính thức có hiệu lực, nhiều quy định mới liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép lái xe sẽ được áp dụng; trong đó đáng chú ý là quy định về việc đổi giấy phép lái xe.

Ảnh minh họa.

Các điểm a, b, c, d, Khoản 1, Điều 21 Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định về các trường hợp đổi giấy phép lái xe như sau:

a) Người có giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;

b) Người Việt Nam, người nước ngoài đã có giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

...

c) Trường hợp ngày, tháng, năm sinh, họ, tên, tên đệm, quốc tịch ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với căn cước công dân, căn cước hoặc hộ chiếu thì cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong căn cước công dân, căn cước hoặc hộ chiếu;

d) Người có nhu cầu tích hợp giấy phép lái xe không thời hạn với giấy phép lái xe có thời hạn.

Bên cạnh đó, theo quy định mới tại Thông tư 108/2026/TT-BCA người có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng trên 30 ngày mới phải thi lại lý thuyết.

Cụ thể, theo điểm a, khoản 2, điều 9 Thông tư 108/2026/TT-BCA quy định rõ: "Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ thì phải sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe. Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp giấy phép lái xe".

Như vậy, với quy định mới tại Thông tư 108/2026/TT-BCA, việc cấp đổi giấy phép lái xe ô tô quá thời hạn sử dụng từ ngày 1/7 có 3 mốc quan trọng người dân cần lưu ý. Đầu tiên là mốc giấy phép lái xe hết hạn dưới 30 ngày, tính từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ, người dân được cấp đổi mà không phải sát hạch.

Nếu giấy phép lái xe hết hạn từ đủ 30 ngày đến dưới một năm, người dân phải sát hạch lại lý thuyết. Còn trường hợp giấy phép lái xe hết hạn từ đủ một năm trở lên, người dân phải sát hạch lại cả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường trước khi được cấp lại giấy phép.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn