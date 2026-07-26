Từ ngày 10/9, người sử dụng lao động có thể bị phạt tới 150 triệu đồng nếu làm điều này

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Nghị định số 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 15/7/2026) quy định cụ thể mức phạt tiền đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tối đa 75 triệu đồng đối với cá nhân và tối đa 150 triệu đồng đối với tổ chức sử dụng lao động.

Bên cạnh việc phạt tiền, người sử dụng lao động vi phạm còn phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc trốn đóng và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng.

Xử phạt theo số người lao động bị trốn đóng

Nghị định quy định người sử dụng lao động không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc sau thời hạn 60 ngày kể từ khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH sẽ bị xử phạt theo số lượng người lao động bị vi phạm.

Đối với cá nhân, mức phạt dao động từ 6-12 triệu đồng nếu vi phạm dưới 10 lao động và tăng dần theo quy mô vi phạm, tối đa từ 70-75 triệu đồng nếu vi phạm từ 1.000 lao động trở lên.

Ảnh minh họa

Đối với tổ chức, mức phạt được xác định bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, từ 12-24 triệu đồng đến tối đa 140-150 triệu đồng.

Xử phạt theo số tiền trốn đóng

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Ngoài việc xử phạt theo số lao động bị vi phạm, người sử dụng lao động còn có thể bị phạt từ 18% đến 20% tổng số tiền trốn đóng BHXH bắt buộc, nhưng không vượt quá 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Mức xử phạt này áp dụng đối với các hành vi như đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp hơn mức quy định hoặc không đóng, đóng không đầy đủ số tiền BHXH đã đăng ký sau 60 ngày kể từ thời hạn đóng chậm nhất theo quy định, dù đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền không thay thế nghĩa vụ đóng BHXH

Theo BHXH Việt Nam, việc xử phạt vi phạm hành chính không thay thế nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc.

Đối với hành vi không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người tham gia, người sử dụng lao động phải lập hồ sơ đăng ký hoặc bổ sung đầy đủ số lao động thuộc diện tham gia; đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc đã trốn đóng; đồng thời nộp khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng vào Quỹ BHXH.

Đối với hành vi trốn đóng theo số tiền, người sử dụng lao động cũng phải đóng đủ số tiền còn thiếu và nộp khoản tiền tính theo mức 0,03%/ngày trên số tiền và thời gian trốn đóng.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người sử dụng lao động chủ động rà soát đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng và thời hạn đóng BHXH; thực hiện đăng ký, đóng đúng, đóng đủ và kịp thời nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời tránh các chế tài xử lý theo quy định.

Tác giả: Vi An

Nguồn tin: tiepthigiadinh.vn