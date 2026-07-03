Tự nặn mụn vùng kín, nam thanh niên bị nhiễm khuẩn huyết

Cụ thể, bệnh nhân là bạn P.T.H. (26 tuổi, Hải Phòng). Khoảng một năm trước, H. phát hiện 1-2 nốt mụn nhỏ ở vùng cạnh hậu môn bên phải, thỉnh thoảng sưng tấy và sốt nhẹ. Nghĩ chỉ là mụn thông thường, H. tự nặn tại nhà và uống kháng sinh không rõ loại. Sau khi hết sốt, lượng mủ giảm, bệnh nhân cho rằng cho rằng bệnh đã khỏi.

Tuy nhiên, các nốt mụn không biến mất mà âm thầm lan rộng sang hai bên mông và vùng tầng sinh môn. Chỉ đến khi mủ chảy liên tục, đau dữ dội kèm sốt cao kéo dài, bệnh nhân mới đến cơ sở y tế thăm khám.

Tại bệnh viện tuyến dưới, bệnh nhân được chích rạch các ổ áp xe. Kết quả cấy mủ ban đầu phát hiện vi khuẩn tụ cầu vàng đa kháng thuốc. Do tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Theo BSCKII Nguyễn Chiến Quyết - Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng nặng. Hai bên mông xuất hiện nhiều lỗ rò từ các ổ áp xe đã vỡ, liên tục chảy dịch mủ đục.

Xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng rất cao, với bạch cầu 23,81 G/L, tiểu cầu 458 G/L và CRP 60,2 mg/L, cao gấp khoảng 12 lần mức bình thường. Hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận áp xe lan tỏa hai bên mông kèm rò hậu môn.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe vùng tầng sinh môn, rò hậu môn phức tạp và nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn tụ cầu vàng đa kháng (Staphylococcus aureus).

Sau 10 ngày điều trị tích cực bằng kháng sinh, tình trạng sốt và nhiễm khuẩn huyết được kiểm soát tạm thời. Tuy nhiên, vùng mông và tầng sinh môn vẫn còn nhiều ổ áp xe nhỏ do hệ thống đường rò hậu môn phức tạp.

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Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật chích rạch làm sạch ổ áp xe, cắt các đường rò hậu môn và làm hậu môn nhân tạo cho bệnh nhân.

Chia sẻ về ca phẫu thuật, BSCKII Nguyễn Chiến Quyết cho biết: "Do tình trạng nhiễm khuẩn nặng cùng nhiều đường rò và ổ áp xe lan rộng ở vùng tầng sinh môn, ê-kíp buộc phải làm hậu môn nhân tạo nhằm ngăn phân tiếp xúc với vùng tổn thương, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn tiếp diễn và tạo điều kiện thuận lợi để vết mổ liền tốt".

Sau phẫu thuật, kết quả cấy mủ tiếp tục phát hiện thêm vi khuẩn Klebsiella pneumoniae kháng nhiều loại kháng sinh. Các kết quả cấy vi sinh ở nhiều thời điểm khác nhau cho thấy bệnh nhân đồng thời nhiễm nhiều loại vi khuẩn, khiến việc điều trị phải liên tục điều chỉnh phác đồ kháng sinh và theo dõi chặt chẽ.

Hiện sau gần hai tuần phẫu thuật, tổ chức hạt ở vùng mông và tầng sinh môn phát triển tốt, tình trạng nhiễm trùng cải thiện rõ rệt.

Dự kiến sau khoảng 3 tháng, khi các tổn thương lành hoàn toàn và kiểm soát được nhiễm khuẩn, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo, khôi phục đường tiêu hóa như bình thường.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý nặn mụn, chích hút hay bôi, đắp các loại thuốc hoặc lá không rõ nguồn gốc lên các nốt mụn nhọt, đặc biệt ở vùng quanh hậu môn và tầng sinh môn.

Những tổn thương này có thể là dấu hiệu sớm của bệnh rò hậu môn. Việc tự xử lý tại nhà có thể làm phá vỡ hàng rào bảo vệ của da, tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô và máu, gây áp xe lan rộng, thậm chí dẫn đến nhiễm khuẩn huyết - biến chứng nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Tác giả: Ma Thị Kim Thoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn