Từ hoài nghi đến đầu tư một lúc 7 chiếc VF 3: Hành trình “chuyển xanh” ngoạn mục của doanh nhân ngành du lịch

Trong bối cảnh xu hướng di chuyển xanh đang ngày càng nở rộ, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch đã nhanh chóng chuyển đổi phương tiện để tối ưu hóa chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Anh Nguyễn Bá Luân, một chủ doanh nghiệp du lịch có tiếng đang hoạt động tại Tây Ninh và Lâm Đồng, là một trong những người tiên phong.

Dễ lái và tuyệt đối đáng tin cậy

“Lý do tôi lựa chọn VF 3 là vì đây là mẫu xe có chi phí đầu tư ban đầu cực kỳ hợp lý, thiết kế lại nhỏ gọn, dễ điều khiển. Đặc tính này cực kỳ phù hợp với mô hình cho thuê xe tự lái và phục vụ khách du lịch tại các tuyến đường đô thị hay len lỏi vào các điểm du lịch đặc thù tại Tây Ninh và Lâm Đồng”, anh Luân mở đầu câu chuyện về quyết định đầu tư táo bạo tới 7 xe VF 3 cùng lúc.

Nguyễn Bá Luân với dàn VF 3 cho mô hình thuê xe tự lái và phục vụ du khách tại Tây Ninh và Lâm Đồng

Dưới góc độ của một người trực tiếp sử dụng và cung cấp dịch vụ, anh Luân dành nhiều lời khen cho chất lượng của mẫu xe điện mini nhà VinFast. Dù thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ VF 3 vẫn đem đến trải nghiệm vận hành đáng kinh ngạc, vượt xa những kỳ vọng ban đầu của vị chủ doanh nghiệp. “Sau thời gian đưa vào hoạt động thực tế, tôi đánh giá VF 3 vận hành rất ổn định. Điểm cộng lớn nhất của xe điện là khả năng tăng tốc mượt mà, không có độ trễ và rất dễ lái”, anh Luân hào hứng chia sẻ.

Không chỉ ghi điểm ở cảm giác lái, tính thực dụng và tiện nghi của VF 3 cũng là yếu tố khiến anh Luân hoàn toàn bị chinh phục. Nhiều người thường e ngại xe cỡ nhỏ sẽ chật chội, nhưng anh Luân khẳng định không gian bên trong của VF 3 “đủ rộng rãi cho nhu cầu đi lại hằng ngày”.

Bên cạnh đó, các trang bị và công nghệ thông minh trên xe đều đáp ứng rất tốt nhu cầu thực tế của người dùng hiện đại, từ hệ thống giải trí đến các tính năng hỗ trợ lái. Trên hết, theo anh, giá trị cốt lõi của mẫu xe nằm ở “cảm giác an toàn và đáng tin cậy tuyệt đối khi sử dụng” - tiêu chí mang tính sống còn với mọi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch.

Tối ưu bài toán kinh tế nhờ hệ sinh thái toàn diện

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Ngoài yếu tố chất lượng xe, bài toán chi phí luôn là ưu tiên hàng đầu của người làm kinh doanh. Theo anh Luân, VinFast đã giải quyết bài toán này một cách xuất sắc thông qua mức giá niêm yết cạnh tranh (từ 285 triệu đồng) cùng hàng loạt ưu đãi thiết thực. Đặc biệt, chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng tới 10/2/2029 của V-Green (10 lần/tháng) đã trở thành “vũ khí” giúp doanh nghiệp của anh tối ưu hóa lợi nhuận.

“Chi phí sử dụng của VF 3 thấp hơn đáng kể so với xe xăng truyền thống. Với những người kinh doanh dịch vụ hoặc sử dụng xe với tần suất dày đặc như tôi, việc được miễn phí sạc giúp giảm thiểu một khoản chi phí vận hành khổng lồ mỗi tháng. Đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn”, anh Luân nhận định.

Những chiếc VF 3 khoe dáng tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng

Chất lượng dịch vụ hậu mãi và hạ tầng trạm sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành của VinFast cũng là điểm tựa vững chắc giúp anh Luân an tâm khai thác kinh doanh. Trải nghiệm trong quá trình vận hành thực tế càng củng cố đánh giá này. “Khi xe cần bảo dưỡng hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật, các xưởng dịch vụ tiếp nhận cực kỳ nhanh chóng. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, quy trình xử lý chuyên nghiệp và minh bạch. Điều này giúp xe của tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng, không bị gián đoạn thời gian khai thác kinh doanh”, anh Luân chia sẻ.

Với những băn khoăn về tầm hoạt động của VF 3 khi đưa vào kinh doanh, anh Luân cho rằng mạng lưới trạm sạc rộng khắp đã giúp bài toán này trở nên đơn giản hơn trong thực tế.

“Các trạm sạc ngày càng phủ rộng và xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ trạm nghỉ, trung tâm thương mại đến các điểm du lịch. Cho đến nay, tôi chưa gặp bất kỳ khó khăn nào về việc tìm điểm sạc”, anh Luân cho biết.

Từ kinh nghiệm trực tiếp sử dụng và kinh doanh xe điện, anh cho rằng trải nghiệm thực tế là cách rõ ràng nhất để người dùng giải đáp những băn khoăn ban đầu. “Trăm nghe không bằng một thấy. Trước đây tôi cũng từng băn khoăn, nhưng dùng rồi mới thấy xe cực êm, tiết kiệm và chi phí bảo dưỡng quá rẻ. Nếu để đi lại hằng ngày hoặc kinh doanh nội đô, xe điện là lựa chọn hời về mọi mặt”, chủ doanh nghiệp tổng kết về VF 3.

Hiệu quả bước đầu của đội xe VF 3 cũng khiến anh Luân tính đến kế hoạch mở rộng quy mô. Nếu nhu cầu thị trường tiếp tục tăng, anh dự định đầu tư thêm các mẫu xe VinFast, đồng thời bổ sung những dòng SUV thuộc phân khúc lớn hơn để đa dạng hóa dịch vụ.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: petrotimes.vn